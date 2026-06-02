Supermicro baut seine Führungsposition im Bereich Rack-Scale-KI mit der AMD-Helios-Plattform aus und beschleunigt damit die Bereitstellung und die betriebliche Effizienz

Die AMD-Helios-Plattform der nächsten Generation von Supermicro wird auf der Computex vorgestellt

Die Rack-Scale-DCBBS-Architektur ermöglicht eine schnelle Bereitstellung und nahtlose Skalierung von einzelnen Racks bis hin zu Hyperscale-KI-Clustern

Das 72-GPU-Rack Helios mit doppelter Breite, ausgestattet mit AMD-Instinct-MI455X-GPUs, bietet außergewöhnliche Leistung für umfangreiche KI-Trainings- und Inferenz-Workload

SAN JOSE, Kalifornien, und TAIPEI, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen in den Bereichen KI, Unternehmensanwendungen, Speicher sowie 5G/Edge mit seinen Data Center Building Block Solutions (DCBBS), wird in enger Zusammenarbeit mit AMD auf der Computex die Rack-Scale-Plattform der nächsten Generation AMD Helios vorstellen. Helios wurde für das Zeitalter der agentenbasierten KI entwickelt und ermöglicht es Cloud-Service-Anbietern (CSPs), NeoClouds, Hyperscalern und Unternehmen, umfangreiche KI-Workloads – darunter souveräne KI, LLM-Training, Inferenz und Feinabstimmung – mit unübertroffener Effizienz und Skalierbarkeit bereitzustellen.

„Mit DCBBS setzt Supermicro neue Maßstäbe für die Möglichkeiten im Rechenzentrum, indem das Unternehmen von herkömmlichen Serverkonzepten auf eine umfassende Rack-Scale-Architektur umstellt", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Durch die Kombination von Supermicros DCBBS mit der AMD-Instinct-MI455X-GPU-Architektur bieten wir beispiellose KI-Leistung, verbesserte Energieeffizienz durch fortschrittliche Kühlung und eine skalierbare Infrastruktur für KI-Workloads der nächsten Generation."

https://www.supermicro.com/en/accelerators/amd

„Die nächste Ära der KI wird nicht nur durch mehr Rechenleistung geprägt sein, sondern auch davon, wie effizient diese Rechenleistung bereitgestellt, vernetzt und skaliert werden kann", sagte Ravi Pendekanti, Corporate Vice President der Data Center Solutions Business Group bei AMD. „AMD Helios bietet eine offene KI-Architektur im Rack-Maßstab, die die führenden AMD-Lösungen in den Bereichen Rechenleistung, Netzwerke und Software vereint, um Kunden dabei zu unterstützen, die Zeit bis zur Bereitstellung zu verkürzen, die Effizienz der Infrastruktur zu verbessern und anspruchsvolle KI-Workloads mit langfristiger Flexibilität zu skalieren."