Amerikaner wandern scharenweise nach Kanada aus

Unter der US-Präsidentschaft von Donald Trump haben sich die gesellschaftlichen Gräben vertieft. Viele liberale oder moderat eingestellte Amerikaner blicken mit tiefer Sorge auf die politische Unvorhersehbarkeit, den Abbau von Rechten und Institutionen und die allgemeine Instabilität im eigenen Land. Kanada gilt in ihren Augen als stabiler, sicherer Hafen, der gesellschaftliche Werte teilt, die sie in den USA vermissen.

Seit Beginn des Jahres zeichnet sich an der nördlichen Grenze der USA eine regelrechte Antragswelle ab: Zehntausende US-Bürger versuchen derzeit, die kanadische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Daten der kanadischen Einwanderungsbehörde (IRCC) zeigen, dass sich die Genehmigungen in machen Bereichen mehr als verfünffacht haben.

Hinzu kommen die anhaltend hohen Preise in den USA, gekoppelt mit einem extrem teuren Gesundheitssystem und horrenden Studiengebühren. Kanada bietet zwar ebenfalls keinen günstigen Wohnungsmarkt, punktet jedoch mit sozialer Absicherung und einem staatlich finanzierten Gesundheitssystem.

Einwanderungsanwälte und Analysten betonen, dass der Drang auszuwandern einer tief liegenden Frustrationen im US-Heimatland entspringt. Hinzu kam noch, dass Kanada ein neues Gesetz eingeführt hat, dass es Personen, die früher in dem Land gelebt haben, erleichtert, zurückzukehren. Im Dezember des vergangenen Jahres trat in Kanada das Gesetz Bill C-3 in Kraft.

Zuvor galt das Prinzip: Wer im Ausland geboren wurde, konnte die kanadische Staatsbürgerschaft nur dann erben, wenn mindestens ein Elternteil direkt in Kanada geboren wurde (die sogenannte "Erste-Generation-Grenze"). Das neue Gesetz hob diese Beschränkung auf. Nun können Menschen weltweit die Staatsbürgerschaft beantragen, wenn sie eine direkte Abstammungslinie zu kanadischen Vorfahren nachweisen können – egal ob es sich um Großeltern oder Urgroßeltern handelt.

Über Nacht wurde damit für Millionen von Amerikanern, deren Vorfahren einst die Grenze überquerten, der Weg zu einem roten Pass frei. Die Antragszahlen schossen augenblicklich in die Höhe, Archivämter meldeten einen Anstieg der Ahnenforschung-Anfragen von bis zu 3.000 Prozent. Fast die Hälfte aller weltweit neu bewilligten Anträge dieser Kategorie entfällt seither auf Bürger der USA.

Interessanterweise bedeutet der Ansturm auf die Pässe nicht, dass morgen Millionen Amerikaner physisch ihre Koffer packen. Einwanderungsexperten sprechen eher von einer Art "Residenz-Versicherung" oder einem "Plan B".

Die meisten Antragsteller behalten ihren Wohnsitz und ihre Jobs in den USA, wollen aber für den Fall, dass die Situation zu Hause "unerträglich" wird, eine legale Fluchtroute parat haben. Zudem geht es vielen Eltern darum, ihren Kindern Optionen offenzuhalten: Mit dem kanadischen Pass in der Tasche können die Nachkommen ohne Visa-Hürden und Fristen im Nachbarland studieren, arbeiten und leben.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Während die Studiengebühren in Kanada selbst an den Spitzenuniversitäten bei 6.000 bis 16.000 kanadischen Dollar (3.700 bis 10.000 Euro) pro Jahr liegen, werden in New York oder an den Elite-Universitäten (Yale, Harvard, Brown) meist mehr als 70.000 US-Dollar (60.000 Euro) pro Jahr fällig. Ohne Lebenshaltungskosten und Unterkunft.

Die Entwicklung birgt eine gewisse Ironie: Während die diplomatischen Beziehungen zwischen Washington und Ottawa angespannt sind – nicht zuletzt wegen Trumps Zöllen und populistischer Rhetorik über eine Annexion Kanadas –, suchen die Bürger des einen Landes Schutz im anderen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion