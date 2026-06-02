Unicredit steigert Commerzbank-Anteil auf mehr als ein Drittel
- Unicredit erhöht Anteil von 26,77 auf 34,35 Prozent
- Aktionäre dienten 7,58 Prozent des Grundkapitals an
- Tausch 0,485 Aktien und Instrumente für mehr Aktien
MAILAND (dpa-AFX) - Unicredit hat mit ihrer Übernahmeofferte für die Commerzbank die wichtige Marke von 30 Prozent der Anteile klar überschritten. Aktionäre hätten ihr Anteile im Umfang von 7,58 Prozent des Grundkapitals angedient, teilten die Italiener am Dienstagnachmittag mit. Nachdem das Geldhaus aus Mailand bisher schon 26,77 Prozent der Commerzbank-Aktien gehalten hatte, steigt ihre Beteiligung damit auf 34,35 Prozent.
Mit ihrem freiwilligen Übernahmeangebot vom Mai vermeidet Unicredit, ein deutlich teureres Pflichtangebot für alle Commerzbank-Aktien abgeben zu müssen. Statt Geld bietet die Großbank für jedes Papier 0,485 eigene Anteile. Das ist auf Basis der jüngsten Schlusskurse weniger, als man für eine Commerzbank-Aktie derzeit an der Börse bekommt. Zusätzlich verfügt Unicredit über Finanzinstrumente, mit denen sie auf eine Menge weiterer Aktien zugreifen kann./stw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 37,64 auf Tradegate (02. Juni 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +1,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 42,55 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -1,80 %/+14,12 % bedeutet.
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@Uwe1893
Immerhin hatte ich gerade mitgeteilt, dass ich eine Wette verloren habe! 😤 Aber eigentlich sind wir Investierten doch alle Gewinner, wer mit der Coba in den letzten Jahren Minus gemacht hat, dem ist nicht zu helfen. Ich habe zumindest bisher schon einen höheren 6-stelligen Betrag an Coba Gewinnen realisiert und jetzt trotzdem nochmal 5-stellig Dividende kassiert. 💲💵💸💰 Da gibt es nicht viel zu meckern - und die Flasche Champagner gönne ich Reineckefuchs natürlich auch! 🤗
Lieber Reineckefuchs,
PPS: Mich freut vor allem, dass mein totgeglaubter Schein WKN: FE4M9N ISIN: DE000FE4M9N1 jetzt mit 105% im Plus ist. Davon könnte ich auch ein paar Kisten Schampus springen lassen 🥂 Aber wir wollen ja nicht übertreiben, der Schein wird auch nicht verkauft... 💸