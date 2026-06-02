Supermicro arbeitet mit Arm zusammen, um eine neue Klasse energieeffizienter Rack-Scale-Infrastrukturen für agentenbasierte KI in Unternehmen bereitzustellen

Die Arm-AGI-CPU ist auf maximale Effizienz bei der Orchestrierung agentenbasierter KI-Workloads ausgelegt

Die Rack-Scale-Arm-AGI-CPU-Designs von Supermicro steigern die Rechenleistungsdichte für agentenbasierte KI innerhalb jeder Leistungsgrenze

Die DCBBS-Fähigkeiten und die globale Produktionspräsenz von Supermicro verkürzen die Zeit bis zur Inbetriebnahme (TTO) bei der Bereitstellung groß angelegter KI-Infrastrukturen

SAN JOSE, Kalifornien, und TAIPEI, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen in den Bereichen KI, Unternehmensanwendungen, Speicher sowie 5G/Edge mit den Data Center Building Block Solutions (DCBBS), hat heute eine neue Klasse von KI-orientierten Lösungen auf Basis von Arm-AGI-CPUs vorgestellt. Die steigenden Rechenanforderungen moderner agentenbasierter KI erfordern eine neue Klasse von Rack-Scale-Infrastrukturen, die die Rechenleistung innerhalb der Leistungs- und Platzvorgaben von Unternehmensrechenzentren maximieren. Die neuen Lösungen von Supermicro sind darauf ausgelegt, das rasante Wachstum der agentenbasierten KI zu unterstützen. Sie bieten Leistung, Effizienz und Packungsdichte, die die Wirtschaftlichkeit von Rack-Scale-Implementierungen maximieren, und sorgen dank der durchgängigen DCBBS-Funktionen von Supermicro für eine verkürzte Inbetriebnahmezeit.

„Supermicro ist weiterhin branchenführend bei der Einführung neuer und innovativer Rack-Scale-Lösungen, die Leistung und Effizienz maximieren", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Unser DCBBS-Technologie-Stack bietet durchgängige Rechenzentrumslösungen jeder Größenordnung, die in Kombination mit der neuen, auf hohe Dichte und effiziente Leistung optimierten Arm-AGI-CPU-Mikroarchitektur Unternehmen dabei helfen, erhebliche Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten ihrer Investitionen in agentenbasierte KI-Infrastrukturen zu erzielen."

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„Agentenbasierte KI führt zu einem grundlegenden Wandel bei den Infrastrukturanforderungen, wobei Effizienz, Skalierbarkeit und Orchestrierungsleistung mittlerweile ebenso entscheidend sind wie die reine Rechenleistung", sagte Mohamed Awad, Executive Vice President der Cloud AI Business Unit bei Arm. „Durch die Kombination von Arm-AGI-CPUs mit Supermicros Fachwissen im Bereich Rack-Scale-Systeme ermöglichen wir eine Infrastruktur, die auf höheren KI-Durchsatz, maximale Rechendichte und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit von Rechenzentren in großem Maßstab ausgelegt ist."