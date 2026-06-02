BERNSTEIN RESEARCH stuft EASYJET auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 350 auf 450 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gedanken zu einer möglichen Übernahme des Billigfliegers durch den Finanzinvestor Castlelake. Er sieht in dem Geschäft einen Mehrwert, da höhere Renditen mit den attraktiven Vermögenswerten möglich seien. Im Falle einer Aufspaltung hält er einen Wert von 7 bis 8 Pfund je Aktie für möglich./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,73 % und einem Kurs von 5,312EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.





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