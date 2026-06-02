BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Die Analysten Alexia Howard und Callum Elliott beschäftigten sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der Übernahme des Lebensmittelsparte durch den US-Konzern McCormick. Die geplante Verschmelzung habe offenbar keine der beiden Aktionärsgruppen zufriedengestellt. Die pessimistische Einschätzung sei wohl, dass es sich vorerst um "totes Kapital" handeln werde./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 20:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 20:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 47,82EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 15:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alexia Howard
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alexia Howard
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: GBP
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