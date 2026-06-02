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    [Guru Investing] Berkshires große KI-Wette ist jetzt... Alphabet

    Greg Abel hat Warren Buffett als CEO von Berkshire Hathaway beerbt und ist seit dem Jahresanfang für alle Investmententscheidungen verantwortlich. Im ersten Quartal überwiegten die Verkäufe klar die Käufe, so dass Berkshires Cashberg auf atemberaubende 393 Milliarden Dollar angewachsen war – und Sorgen nährte, auch Greg Abel würde keine geeigneten Investmentziele finden. Irrtum!

    Allerdings hatte Abel unter anderem sämtliche Position glattgestellt, die der zu JPMorgan gewechselte Todd Combs verantwortet hatte, während er Buffetts fünf "Japan Bets" auf jeweils über 10% an deren Kapital erhöhte hatte und bei Alphabet Berkshires Position mehr als verdreifachte auf 6,3% des Berkshire-Portfolios.
    Die Beteiligung an der Google-Mutter war Ende März rund 17 Milliarden Dollar schwer und ist durch Kursgewinne seitdem auf knapp 20 Milliarden Dollar angewachsen. Und nun kommen weitere 10 Milliarden Dollar hinzu, so dass Abel Berkshires Position um ein weiteres Drittel erhöht.

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    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    [Guru Investing] Berkshires große KI-Wette ist jetzt... Alphabet Greg Abel hat Warren Buffett als CEO von Berkshire Hathaway beerbt und ist seit dem Jahresanfang für alle Investmententscheidungen verantwortlich. Im ersten Quartal überwiegten die Verkäufe klar die Käufe, so dass Berkshires Cashberg auf …
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