[Guru Investing] Berkshires große KI-Wette ist jetzt... Alphabet Greg Abel hat Warren Buffett als CEO von Berkshire Hathaway beerbt und ist seit dem Jahresanfang für alle Investmententscheidungen verantwortlich. Im ersten Quartal überwiegten die Verkäufe klar die Käufe, so dass Berkshires Cashberg auf …



