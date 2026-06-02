Coherent Aktie mit kräftigem Kursplus - 02.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Coherent. Mit einer Performance von +14,76 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Coherent Aktie. Nach einem Plus von +1,27 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 357,65€, mit einem Plus von +14,76 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Coherent investiert war, konnte einen Gewinn von +64,06 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coherent Aktie damit um +7,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,78 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Coherent einen Anstieg von +122,70 %.

Während Coherent heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,13 %.

Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,12 % 1 Monat +31,78 % 3 Monate +64,06 % 1 Jahr +432,53 %

Informationen zur Coherent Aktie

Stand: 02.06.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 196 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,97 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Coherent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coherent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.