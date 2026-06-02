Börsenstart USA - 02.06. - Dow Jones schwach -0,29 %

Der Dow Jones steht bei 50.916,57 PKT und verliert bisher -0,29 %.

Top-Werte: Cisco Systems +3,65 %, NVIDIA +3,24 %, Caterpillar +2,81 %, Goldman Sachs Group +1,12 %, Apple +0,73 %

Flop-Werte: Salesforce -5,25 %, Nike (B) -3,44 %, Visa (A) -2,95 %, Microsoft -2,72 %, Walt Disney -2,65 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:43) bei 30.535,40 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Marvell Technology +23,29 %, Lam Research +4,18 %, Applied Materials +3,95 %, Cisco Systems +3,65 %, Western Digital +3,56 %

Flop-Werte: Zscaler -9,08 %, Intuit -8,72 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -7,93 %, Workday (A) -6,47 %, Datadog Registered (A) -6,45 %

Der S&P 500 steht bei 7.590,94 PKT und verliert bisher -0,13 %.

Top-Werte: Coherent +14,76 %, Corning +8,64 %, Lumentum Holdings +7,91 %, ON Semiconductor +7,09 %, Generac Holdings +6,85 %

Flop-Werte: Carvana Registered (A) -9,03 %, Intuit -8,72 %, The Trade Desk Registered (A) -8,22 %, Hewlett Packard Enterprise -8,04 %, Cboe Global Markets -7,24 %