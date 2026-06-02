BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 402 US-Dollar belassen. Nach all der Aufregung und den Bedenken rund um das kürzlich vorgestellte Elektroauto "Luce" sei der Sportwagenbauer doch nach wie vor ein Meister seines Fachs, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Jüngste Markenanmeldungen ließen erkennen, dass Ferrari an mehreren neuen Modellen arbeite. Dabei scheine es so, dass die Produktion des Modells 12Cilindri GTO äußerst limitiert sein werde. Somit dürften nur die bedeutendsten Sammler die Chance haben werden, dieses zu erwerben./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 09:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 09:39 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 304,2EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 15:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 320,09 € , was eine Steigerung von +5,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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