🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlexanderwerk AktievorwärtsNachrichten zu Alexanderwerk
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alexanderwerk: Jahresabschluss 2025 & Dividendenvorschlag

    Alexanderwerk AG legt den testierten Jahres- und Konzernabschluss 2025 vor: Umsatzplus, solider Überschuss – bei zugleich rückläufiger Profitabilität gegenüber 2024.

    Alexanderwerk: Jahresabschluss 2025 & Dividendenvorschlag
    • Jahres- und Konzernabschluss 2025 von der Alexanderwerk AG aufgestellt und vom Aufsichtsrat gebilligt; die Abschlussprüfer erteilten jeweils einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.
    • Auf Ebene der Alexanderwerk AG (HGB) erzielte das Unternehmen ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von EUR 3,49 Mio. und einen Jahresüberschuss nach Steuern von EUR 2,25 Mio.; handelsbilanzielles Eigenkapital zum 31.12.2025: ca. EUR 15,79 Mio.
    • Konzernumsatz (IFRS) 2025: EUR 39,11 Mio. (2024: EUR 35,66 Mio.) — Umsatzsteigerung gegenüber Vorjahr.
    • Konzernkennzahlen 2025 (IFRS): EBIT EUR 4,03 Mio., EBT EUR 3,97 Mio., Konzernjahresüberschuss EUR 2,72 Mio.; Ergebnis je Aktie EUR 0,75.
    • Rückgang der Profitabilität gegenüber 2024 (korrigierte Vorjahreswerte nach IAS 8): EBIT 2024 EUR 6,74 Mio., EBT 2024 EUR 6,61 Mio., Konzernjahresüberschuss 2024 EUR 4,36 Mio., Ergebnis je Aktie 2024 EUR 1,21.
    • Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,50 je Stückaktie (insgesamt EUR 1.800.000,00) für 2025 vor; Termin der Hauptversammlung wird noch bekanntgegeben.

    Der Kurs von Alexanderwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,76 % im Minus.


    Alexanderwerk

    -0,76 %
    0,00 %
    +11,67 %
    -4,96 %
    -12,99 %
    -10,67 %
    +12,61 %
    +66,31 %
    ISIN:DE000A37FTW0WKN:A37FTW
    Alexanderwerk direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Alexanderwerk: Jahresabschluss 2025 & Dividendenvorschlag Alexanderwerk AG legt den testierten Jahres- und Konzernabschluss 2025 vor: Umsatzplus, solider Überschuss – bei zugleich rückläufiger Profitabilität gegenüber 2024.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     