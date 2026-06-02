Alexanderwerk: Jahresabschluss 2025 & Dividendenvorschlag
Alexanderwerk AG legt den testierten Jahres- und Konzernabschluss 2025 vor: Umsatzplus, solider Überschuss – bei zugleich rückläufiger Profitabilität gegenüber 2024.
- Jahres- und Konzernabschluss 2025 von der Alexanderwerk AG aufgestellt und vom Aufsichtsrat gebilligt; die Abschlussprüfer erteilten jeweils einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.
- Auf Ebene der Alexanderwerk AG (HGB) erzielte das Unternehmen ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von EUR 3,49 Mio. und einen Jahresüberschuss nach Steuern von EUR 2,25 Mio.; handelsbilanzielles Eigenkapital zum 31.12.2025: ca. EUR 15,79 Mio.
- Konzernumsatz (IFRS) 2025: EUR 39,11 Mio. (2024: EUR 35,66 Mio.) — Umsatzsteigerung gegenüber Vorjahr.
- Konzernkennzahlen 2025 (IFRS): EBIT EUR 4,03 Mio., EBT EUR 3,97 Mio., Konzernjahresüberschuss EUR 2,72 Mio.; Ergebnis je Aktie EUR 0,75.
- Rückgang der Profitabilität gegenüber 2024 (korrigierte Vorjahreswerte nach IAS 8): EBIT 2024 EUR 6,74 Mio., EBT 2024 EUR 6,61 Mio., Konzernjahresüberschuss 2024 EUR 4,36 Mio., Ergebnis je Aktie 2024 EUR 1,21.
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,50 je Stückaktie (insgesamt EUR 1.800.000,00) für 2025 vor; Termin der Hauptversammlung wird noch bekanntgegeben.
Der Kurs von Alexanderwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,76 % im
Minus.
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+11,67 %
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