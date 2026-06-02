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    Aktien New York

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    Nur Dow mit Rekord - Hängepartie bei Iran-Gesprächen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow erreicht kurz neue Bestmarke bei verhaltenem Handel
    • S&P 500 und Nasdaq 100 knapp im Minus nach Gewinnserie
    • Trump nennt nächste Woche als Ziel für Iran-Abkommen
    Aktien New York - Nur Dow mit Rekord - Hängepartie bei Iran-Gesprächen
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag verhalten in den Handel gestartet. Nur dem Leitindex Dow Jones Industrial gelang in der Anfangsphase erneut eine Bestmarke. In der Gesamttendenz ließen es die Anleger mit der KI-Rally etwas langsamer angehen, auch wenn sie bei manchen IT- und Chipwerten wie HP Enterprise weiter ging. Die Gespräche über eine Friedenslösung im Iran-Krieg bleiben eine Hängepartie.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel erstmals über die Marke von 51.200 Punkten. Mit 51.035 Zählern stand er zuletzt aber ebenso knapp im Minus wie seine Indexkollegen. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,1 Prozent auf 7.592 Zähler nach. Seine achttägige Gewinnstrecke könnte am Dienstag enden. Der technologielastige Nasdaq 100 bewegte sich auch ganz knapp im Minus bei 30.497 Punkten.

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    Trump nannte zuletzt die "nächste Woche" als Zeitraum für eine mögliche Einigung auf ein Rahmenabkommen, das die Öffnung der Straße von Hormus umfasst. Das berichtete der US-Sender ABC News unter Berufung auf ein Telefon-Interview mit Trump. In der Vergangenheit wurde er mit optimistischen Zeitplänen aber immer wieder von der Realität eingeholt. Auch aus dem Iran gibt es bislang keine öffentliche Zusage für eine Einigung./tih/he

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    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 50.951 auf Ariva Indikation (02. Juni 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hewlett Packard Enterprise Aktie um +68,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +127,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hewlett Packard Enterprise bezifferte sich zuletzt auf 66,66 Mrd..

    Hewlett Packard Enterprise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5720. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.




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