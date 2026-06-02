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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt Unilever auf 'Outperform' - Ziel 5800 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein bestätigt Outperform und Kursziel 5800
    • Analysten prüfen McCormick Übernahme der Foodsparte
    • Aktionäre unzufrieden Risiko eines toten Kapitals
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Unilever auf 'Outperform' - Ziel 5800 Pence
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Die Analysten Alexia Howard und Callum Elliott beschäftigten sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der Übernahme des Lebensmittelsparte durch den US-Konzern McCormick. Die geplante Verschmelzung habe offenbar keine der beiden Aktionärsgruppen zufriedengestellt. Die pessimistische Einschätzung sei wohl, dass es sich vorerst um "totes Kapital" handeln werde./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 20:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:00 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 47,77 auf Tradegate (02. Juni 2026, 16:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 103,10 Mrd..

    Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8689. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.800,00GBP was eine Bandbreite von -22,28 %/+12.083,59 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 5800 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

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