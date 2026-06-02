ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Unilever auf 'Outperform' - Ziel 5800 Pence
- Bernstein bestätigt Outperform und Kursziel 5800
- Analysten prüfen McCormick Übernahme der Foodsparte
- Aktionäre unzufrieden Risiko eines toten Kapitals
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Die Analysten Alexia Howard und Callum Elliott beschäftigten sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der Übernahme des Lebensmittelsparte durch den US-Konzern McCormick. Die geplante Verschmelzung habe offenbar keine der beiden Aktionärsgruppen zufriedengestellt. Die pessimistische Einschätzung sei wohl, dass es sich vorerst um "totes Kapital" handeln werde./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 20:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 47,77 auf Tradegate (02. Juni 2026, 16:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 103,10 Mrd..
Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8689. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.800,00GBP was eine Bandbreite von -22,28 %/+12.083,59 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 5800 Euro
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Community Beiträge zu Unilever - A41NM1 - GB00BVZK7T90
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Der Deal ist da:
Mein neuer Kollege der Gemini der meint folgendes:
Die Kapitalmaßnahme bestand aus zwei Schritten:
- Spin-off (Abspaltung): Sie erhielten 1 Magnum-Aktie pro 5 Unilever-Aktien.
- Aktienkonsolidierung: Die Anzahl Ihrer Unilever-Aktien wurde reduziert.
1. Das Verhältnis der Konsolidierung
Unilever hat die Konsolidierung im Verhältnis 8:9 durchgeführt (Quelle 2.3).
Das bedeutet: Für je neun (9) alte Unilever-Aktien erhielten Sie acht (8) neue Unilever-Aktien.
2. Die Berechnung mit einer Aktie (Korrigiert)
Um Ihren Wert von ${52,00 , €}$ zu vergleichen, müssen wir beide Effekte in unserer Einzelaktien-Rechnung berücksichtigen. Nehmen wir an, Sie hatten 9 ursprüngliche Unilever-Aktien (damit die Konsolidierung glatt aufgeht):
|Position
|Berechnung
|Wert vorher (bei 52,00 €)
|9 Alte Unilever-Aktien
|$9 times 52,00 , €$
|${468,00 , €}$
Nach der Maßnahme besitzen Sie:
- Neue Unilever-Aktien (Konsolidierung 9:8): Sie erhalten 8 neue Unilever-Aktien.
- Magnum-Aktien (Spin-off 5:1): Sie erhalten $9 / 5 = 1,8$ Magnum-Aktien.
|Posten
|Anzahl (für 9 ursprüngliche Aktien)
|Kurs (ca. 10.12.2025)
|Gesamtwert
|Neue Unilever-Aktien
|8 Stücke
|$approx 55,17 , €
|$8 times 55,17 , € = 441,36 , €$
|Magnum (TMICC) Aktien
|1,8 Stücke
|$approx 12,74 , €
|$1,8 times 12,74 , € = 22,93 , €$
|Gesamtwert nach Spin-off
|
|
|${464,29 , €}$
|
Endgültiges Fazit (mit Konsolidierung)
Wir vergleichen nun den Gesamtwert für die 9 ursprünglichen Aktien:
|Szenario
|Gesamtwert für 9 Aktien
|Ursprünglicher Wert (9 Stücke)
|${468,00 , €}$
|Aktueller Gesamtwert (8 ULVR + 1,8 TMICC)
|${464,29 , €}$
|Differenz
|$-3,71 , €$
|Performance
|${-0,8 %}$