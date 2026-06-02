Bernstein belässt Unilever auf 'Outperform' - Ziel 5800 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 47,77 auf Tradegate (02. Juni 2026, 16:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,90 %.

Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 103,10 Mrd..

Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8689. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.800,00GBP was eine Bandbreite von -22,28 %/+12.083,59 % bedeutet.