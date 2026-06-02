Unicredit steigert Commerzbank-Anteil auf über ein Drittel

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Tja, wenn man kein Minus macht, kann man auch über keines berichten!

Viele von den Usern hier sind schon sehr lange in der CoBa investiert und sind den Weg von unter 10, t.w. unter 5 Euro bis zu den

heutigen Kursen mitgegangen und wurden für ihr Durchhaltevermögen gut belohnt.

Ich bin erst kurz vor dem Einstieg der UC auf die CoBa aufmerksam geworden. Und zwar durch Otto43, der damals praktisch mit den CoBa-Aktien Daytrading, in seinem Fall Wochentrading gemacht hat. Ein sehr gewöhnungsbedürftiger Handelsansatz aber, zumindest Anfangs, war er damit erfolgreich. Dann hat er Einsätze überzogen und auch mit Kredit gehandelt und dann hat man lange nichts mehr von ihm gehört. Ob er im stillen weiter handelt oder in den Verlust geraten ist kann ich nicht sagen.





Ich bin aber damals zuerst in Inliner-Optionsscheine auf die CoBa eingestiegen und die Geschäfte die ich da getätigt habe, habe ich fast zu 100% im Plus geschlossen. Und am 19.6. werden meine Scheine 25-40 und 25-45 auch wieder Geld in die Kasse bringen.

Außerdem war und bin ich in diversen Optionsscheinen auf die CoBa. - Hier mal als "Spielzeug" bezeichnet, aber mittlerweile halten einige hier diese Derivate und auch sehr erfolgreich.

Und wenn du dir mal aus den letzten beiden Jahren den coba Chart ansiehst, dann siehst du, dass es wirklich schwer war mit der CoBa kein Geld zu verdienen! Die Schwankungen waren auszuhalten. Ich habe kurz vor der HV noch paar Aktien gekauft, die Dividende mitge- nommen und nach dem Anstieg über 37 wieder verkauft. War kein Vermögen das ich damit gemacht habe, aber für etwas Chartbeobachtung und paar Tastendrücke mehr als gut bezahlt.

Die User die in der CoBA investiert sind können wirklich sagen, wir haben unseren Schnitt gemacht...... "ohne Vorher 2000 in den Automaten geworfen zu haben.!

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Scheinbar sind die CoBa-Derivate für die Emis zu teuer geworden. Scheine die Erfolgversprechend aussehen sind sehr teuer und auch für

solche die schon risikobehaftet sind, muss noch einiges aufgewendet werden. Bleibt daher nur, mit kleinem Ertrag zufrieden sein ( mein überwiegender Ansatz) oder no Risk no Fun....... muß auch mal sein!

In diesem Sinn, auch von mir noch einen schönen Sonntag @

@ und Reinecke, ich brauche die CoBa noch 1-2 Wochen unter 40 !



