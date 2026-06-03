Tencent: Der KI-Aha-Effekt ist da – zieht die Aktie jetzt durch?

Wie die britische Wirtschaftszeitung berichtet, soll noch in diesem Monat der Compliance-Prozess für eine öffentliche Einführung starten. Geht dieser erfolgreich über die Bühne, dann soll zunächst eine kleine Gruppe von ausgewählten Nutzern den KI-Helfer testen dürfen. Treten auch hier keine größeren Probleme auf, dann soll der KI-Agent allen Usern zugänglich gemacht werden.

Ein fester Termin für den öffentlichen Start steht aber noch nicht fest, da Tencent nicht genau weiß, wie lange die behördliche Prüfung des KI-Helferleins dauert. Trotzdem reicht die Ankündigung des KI-Agenten aus, um das Feuer für die Aktie wieder zu entfachen.

Sorgt WeChat für KI-Explosion bei Tencent

Während Alibaba, ByteDance und Baidu immer wieder offensiv neue KI-Modelle präsentieren, war es in diesem Bereich eher ruhig bei Tencent. Es war zwar bekannt, dass der Konzern das Thema nicht verschläft, aber es fehlte den Anlegern etwas Greifbares. Das scheint Tencent jetzt zu liefern, indem es seine "Super-App", die nicht nur Elon Musk oder Marc Zuckerberg gerne hätten, weiter aufwertet.

WeChat ist nicht nur eine Social-Media-App. Mit WeChat können die Nutzer Shoppen, Essen oder ein Taxi bestellen, fast überall zahlen, Arzttermine buchen und Berhördenservices nutzen. Übernimmt jetzt auch noch ein KI-Agent einen Teil der Aufgabe, dann wird das Leben für die Nutzer noch entspannter.

Mal ganz ehrlich: Wer träumt nicht davon, dass einem eine App lästige Behördengänge abnimmt oder einen Arzttermin einfach bucht?

Kurssprung erst der Anfang?

Trotz des ersten Lebenszeichen der Aktie, steht unterm Strich immer noch ein Verlust von 20 Prozent seit Jahresbeginn. Vergleicht man das mit den KI-Werten außerhalb Chinas, dann könnte der neue KI-Agent jede Menge neues Potenzial für die Tencent-Aktie bieten.

Laut MarketSceener beobachten die Aktie 46 Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt davon über 60 Prozent höher als der aktuelle Kurs. Die geplante Einführung könnte der Aktie jetzt den KI-Schubs geben, auf den Anleger lange Zeit gewartet haben.

Mein Tipp: Zugreifen

Je höher der Höhenflug bei den weltweiten KI-Werten geht, desto eher sind die Anleger bereit, sich eine neue Spielwiese zu suchen. Auf dem hohen Niveau, das viele Aktien mittlerweile erreicht haben, sind die Anleger dankbar für jede neue Chance, die sich auftut. Tencent könnte diese jetzt bieten.

Es steht zwar noch kein genauer Termin fest, wann der KI-Agent letztendlich allen Nutzern zugänglich gemacht werden kann, aber die Entwicklung zeigt, dass Tencent die KI-Welle nicht verschläft, sondern direkt beim nächsten Zukunftsthema ansetzt - KI-Agenten.

Mit einem geschätzten KGV von 14,5, dass nächstes Jahr auf 12,9 fallen soll, ist die Aktie nach dem Kursverfall seit Jahresbeginn auch nicht teuer bewertet. Mutige Anleger, die nach einer Alternative im KI-Bereich suchen, könnten sie daher bei Tencent finden.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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