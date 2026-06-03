Aktie springt zweistellig an
Tencent: Der KI-Aha-Effekt ist da – zieht die Aktie jetzt durch?
Schwappt die KI-Welle endlich auf chinesische Werte über? Bislang stand die Tencent-Aktie in diesem Jahr auf der KI-Schattenseite, verlor rund 30 % an Wert. Jetzt springt der Kurs in die Höhe. Startet die KI-Aufholjagd?
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Der weltweite Hype um KI- und Halbleiter-Aktien ist bislang fast komplett an chinesischen Aktien vorbeigegangen. Jetzt könnte allerdings der KI-Drache aus dem Reich der Mitte erwacht sein. Geweckt hat ihn Tencent. Nach einem Bericht der Financial Times plant der chinesische Technologie-Konzern die Einführung eines KI-Agenten bei seiner Vorzeige-App.
Eine der eh schon beliebtesten Apps der Welt bekommt wohl einen weiteren Trüffel verpasst. Die rund 1,4 Milliarden Menschen, die bereits WeChat nutzen, bekommen wohl in naher Zukunft einen nützlichen KI-Helfer an die Seite gestellt. Damit könnten Bezahlvorgänge, Shopping, Dienstleistungen und die digitale Alltagsorganisation noch einfacher werden.