Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 35 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 42,00 auf Tradegate (02. Juni 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -1,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 34,77 Mrd..

Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -17,12 %/+27,87 % bedeutet.