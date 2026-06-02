ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 35 Euro
- Bernstein belässt Daimler Truck auf Underperform
- Chad Dillard analysiert US Truckmarkt und Trend
- US Produktion Q1 schwach Rückgang im April
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Chad Dillard wertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Daten zum Truck-Markt in den USA aus. Die Produktion sei dort im ersten Quartal schwach gewesen, aber der Rückgang habe sich im April verlangsamt. Der Ausblick des Marktforschers ACT habe sich im Vergleich zum Vormonat kaum verändert./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 18:09 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 42,00 auf Tradegate (02. Juni 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -1,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 34,77 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -17,12 %/+27,87 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 35 Euro
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Community Beiträge zu Daimler Truck Holding - DTR0CK - DE000DTR0CK8
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https://www.daimlertruck.com/fileadmin/user_upload/dokumente/investoren/hauptversammlungen/2026/Daimler_Truck-IR-HV-2026-Einberufung.pdf
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Daimler Truck Holding AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Bilanzgewinn in Höhe von € 4.406.045.629,93.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie € 1.454.640.758,10
Einstellung in andere Gewinnrücklagen € 2.000.000.000,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung € 951.404.871,83
Bilanzgewinn € 4.406.045.629,93
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende wird am 11. Mai 2026 fällig.
Bei der angegebenen Ausschüttungssumme sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses vorhandenen 765.600.399 dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Die Gesellschaft hielt zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Aktien.
Da sich bis zum Tag der Hauptversammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien aufgrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms verändern wird, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der voraussichtlich ab dem 5. Mai 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.daimlertruck.com/hv-2026 abrufbar ist. Dieser Beschlussvorschlag wird unverändert eine Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie vorsehen.
Ich staune das die Aktie mit den schlechten Zahlen und den Ölschock im Rücken
BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'