Devisen
Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1649 US-Dollar
- EZB setzt Referenzkurs für Euro auf 1,1649 USD
- Dollar entspricht 0,8584 Euro im Referenzkurs
- Weitere Kurse GBP 0,86465 JPY 186,09 CHF 0,9149
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1649 (Montag: 1,1646) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8584 (0,8586) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86465 (0,86493) britische Pfund, 186,09 (185,74) japanische Yen und 0,9149 (0,9128) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???