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    Mit Tweets Anleger abgezogen?

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    Der berühmte GameStop-Shortseller steht vor dem Absturz seines Lebens

    Andrew Left wurde wegen Wertpapierbetrugs verurteilt. Die US-Staatsanwaltschaft wirft ihm millionenschwere Manipulationen mit Aktien-Tweets vor.

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    Mit Tweets Anleger abgezogen? - Der berühmte GameStop-Shortseller steht vor dem Absturz seines Lebens
    Foto: Samuel Boivin - NurPhoto

    Andrew Left, einer der bekanntesten Leerverkäufer der Wall Street und eine zentrale Figur der Meme-Stock-Manie rund um GameStop, ist in den USA wegen Wertpapierbetrugs schuldig gesprochen worden. Ein Geschworenengericht in Los Angeles verurteilte den Gründer von Citron Research in 13 Anklagepunkten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwischen 2018 und 2023 Aktienkurse mit irreführenden Social-Media-Beiträgen manipuliert und dabei mehr als 20 Millionen US-Dollar verdient zu haben.

    Im Zentrum des Verfahrens stand der Vorwurf, Left habe öffentlich aggressive Kauf- oder Verkaufsempfehlungen veröffentlicht, während er hinter den Kulissen bereits gegenteilige Positionen aufgebaut oder wieder geschlossen habe. Betroffen waren unter anderem Aktien wie Nvidia, Tesla, Meta Platforms, Palantir und Roku.

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    Besonders brisant: Die Staatsanwaltschaft präsentierte interne Nachrichten, wonach Left bereits vor öffentlichen Tweets konkrete Handelsstrategien geplant haben soll. In einem Fall schrieb er laut Gerichtsunterlagen über Nvidia: "Willst du schnell Geld verdienen[.] Erstelle eine These, warum Nvidia überverkauft ist . . . Wir können die Aktie zerstören." Kurz darauf veröffentlichte Citron Research einen bullishen Tweet zu Nvidia — und Left verkaufte seine Position laut US-Justizministerium bereits weniger als zwei Stunden später wieder mit hohem Gewinn.

    Left weist die Vorwürfe weiterhin zurück. "Nicht ein einziges Mal hat jemand gesagt, ich hätte gelogen… Es gab keine falschen Aussagen", schrieb er nach dem Urteil auf X. Citron Research erklärte zudem: "Wir stimmen der Jury nicht zu, und damit ist die Sache noch nicht beendet."


    Der Fall gilt an der Wall Street als wegweisend für die gesamte Leerverkaufsbranche. Kritiker befürchten, dass aggressive Shortseller künftig stärker unter Druck geraten könnten. Unterstützer der Anklage sehen dagegen ein wichtiges Signal gegen Marktmanipulation über soziale Medien.

    Berühmt wurde Left spätestens Anfang 2021 während der GameStop-Manie. Damals hatte Citron Research öffentlich vor der stark gestiegenen Aktie gewarnt. Stattdessen kauften Millionen Privatanleger weiter GameStop-Aktien und lösten einen historischen Short Squeeze aus, der zahlreiche Hedgefonds und Leerverkäufer unter Druck setzte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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