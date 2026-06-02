Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 02.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: +6,63 %
Tagesperformance: +6,63 %
Platz 1
Performance 1M: +51,39 %
Performance 1M: +51,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
WallstreetOnline zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Infineon: Kursziel 96€ (Beitrag 1); Jefferies-Upgrade (Beitrag 2) und Spekulation auf 100€ (Beitrag 5). Nvidia-/KI-Strategie treibt Aufwärtsmomentum (Beitrag 12). Skepsis bleibt: Beitrag 13 warnt vor Hype und fundamentaler Belastung. Übernahme-Themen (Beitrag 3/4) bleiben unsicher, AWG-Veto als Hürde. 14-Tage-Entwicklung eher positiv, aber volatil.
SAP
Tagesperformance: -4,30 %
Tagesperformance: -4,30 %
Platz 2
Performance 1M: +19,95 %
Performance 1M: +19,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das Anleger-Sentiment zu SAP wirkt gemischt im wallstreetONLINE-Forum. Charttechnisch positive Töne (Rocco Gräfe) treffen auf skeptische Beiträge zu fehlenden fundamentalen Impulsen und möglichen Korrekturen; auch nachbörsliche Signale werden erwähnt. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht konkret beziffert; insgesamt eher vorsichtig bis leicht bullisch bei moderater Risiko-Bewertung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
Bayer
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 3
Performance 1M: -13,11 %
Performance 1M: -13,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment ist gemischt. Kurs ca. 33 €, Tief 32,96 €. In 14 Tagen volatil, dominiert von Glyphosat-Vergleichsrisiken und möglichen SC-Entscheidungen. Positive Fundamente: Q1-Zahlen stabil, Verschuldung sinkt. Auch Kauflage bei Kursen um 33 € sichtbar; aber Rechtsstreit-Risiken belasten die Bewertung. News zu Asundexian belasten kurzfristig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.
Zalando
Tagesperformance: +3,00 %
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 4
Performance 1M: +13,93 %
Performance 1M: +13,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
wallstreetONLINE-Forum zeigt aktuell überwiegend bullish zu Zalando: Die B2B-/Plattformtransformation wird als Treiber gesehen. Insiderkäufe (Anna Dimitrova, 900 Aktien) und eine BlackRock-Beteiligung >5% stärken das Vertrauen. Großinvestoren (D.E. Shaw, Marshall Wace, PDT Partners etc.) passen Positionen an. Kursziele: ca. 30 € bis Jahresende; 22 € wird als Untergrenze mit Luft nach oben gesehen. 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht eindeutig beziffert.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,80 %
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 5
Performance 1M: -5,00 %
Performance 1M: -5,00 %
Fresenius
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 6
Performance 1M: -14,74 %
Performance 1M: -14,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fresenius
Im wallstreetONLINE-Forum herrscht gemischtes Sentiment: Vorstandskäufe von ca. 200k€ signalisieren Insidervertrauen, während einige Anleger die 53→36€-Korrektur (ca. −33%) als überzogen sehen. Zum Q1 gab es Unsicherheit, Dividende 1,05€ ggf. ex am 27.05. Anleger planen bei weiterer Schwäche Tranchenkäufe; Beobachter erwarten weitere Tests der Kurse.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Fresenius eingestellt.
DHL Group
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 7
Performance 1M: +5,80 %
Performance 1M: +5,80 %
Siemens
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 8
Performance 1M: +10,97 %
Performance 1M: +10,97 %
Continental
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 9
Performance 1M: +15,63 %
Performance 1M: +15,63 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 10
Performance 1M: -0,19 %
Performance 1M: -0,19 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 76,14%
|PUT: 23,86%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 52,27 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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