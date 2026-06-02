Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: +6,91 %
Tagesperformance: +6,91 %
Platz 1
Performance 1M: +51,39 %
Performance 1M: +51,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
WallstreetOnline zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Infineon: Kursziel 96€ (Beitrag 1); Jefferies-Upgrade (Beitrag 2) und Spekulation auf 100€ (Beitrag 5). Nvidia-/KI-Strategie treibt Aufwärtsmomentum (Beitrag 12). Skepsis bleibt: Beitrag 13 warnt vor Hype und fundamentaler Belastung. Übernahme-Themen (Beitrag 3/4) bleiben unsicher, AWG-Veto als Hürde. 14-Tage-Entwicklung eher positiv, aber volatil.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +6,88 %
Tagesperformance: +6,88 %
Platz 2
Performance 1M: +16,90 %
Performance 1M: +16,90 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +6,29 %
Tagesperformance: +6,29 %
Platz 3
Performance 1M: -4,09 %
Performance 1M: -4,09 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +5,10 %
Tagesperformance: +5,10 %
Platz 4
Performance 1M: +24,00 %
Performance 1M: +24,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Laut wallstreetONLINE zeigt das Sentiment aktuell überwiegend bullisch: Chart breakout, KI/Halbleiter-Thema treibt; Kursziel 105 € (CitiGroup). 108 € intraday, 98 € Schluss (Beitrag 1). Markenlevel 100 € (Beitrag 7). Wacker verkaufte 2,1 Mio Siltronic, bleibt Großaktionär (~24%; Beitrag 11). Fundamentale/technische Signale unterstützen Aufwärtsmomentum; 14-Tage-Entwicklung tendenziell positiv.
SAP
Tagesperformance: -4,21 %
Tagesperformance: -4,21 %
Platz 5
Performance 1M: +19,95 %
Performance 1M: +19,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das Anleger-Sentiment zu SAP wirkt gemischt im wallstreetONLINE-Forum. Charttechnisch positive Töne (Rocco Gräfe) treffen auf skeptische Beiträge zu fehlenden fundamentalen Impulsen und möglichen Korrekturen; auch nachbörsliche Signale werden erwähnt. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht konkret beziffert; insgesamt eher vorsichtig bis leicht bullisch bei moderater Risiko-Bewertung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 6
Performance 1M: +10,08 %
Performance 1M: +10,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT ist überwiegend optimistisch, trotz teils skeptischer Blickwinkel auf Verteidigungswerte. Fundamentale Signale sind positiv: Q1/2026, gestiegener Free Cash Flow, 50% mehr Aufträge, OrbitSR, Nedinsco-Akquisition, Umsatzziel 6 Mrd. Kursbereiche um 84–90 EUR gelten als Einstieg; Kursziel 110–120 EUR wird als mögliches ATH-Niveau genannt. Positive Order-/NATO-Bezüge stützen die Aussicht.
AIXTRON
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 7
Performance 1M: +19,69 %
Performance 1M: +19,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Aixtron-Sentiment: Kurs von 61€ auf 54€ in 14 Tagen (-11,5%). Auftragsdynamik in GaN/Opto-LEDs treibt positives Sentiment (Jefferies Buy, Ziel 61,28€; BoA Buy, 72€); Deutsche Bank Hold 43€. Intraday-Volatilität und Shortseller-Positionen bleiben Thema. Insgesamt vorsichtig optimistisch, aber volatil.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -3,77 %
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 8
Performance 1M: +6,22 %
Performance 1M: +6,22 %
Nagarro
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 9
Performance 1M: -3,28 %
Performance 1M: -3,28 %
Evotec
Tagesperformance: -3,18 %
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 10
Performance 1M: +1,54 %
Performance 1M: +1,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt. Kritische Stimmen zu Kosten/CEO-Entscheidungen, positives Signal zum KI-Fokus und Rui Wang als KI-Leitung. Fundamentales: Jahresprognose bestätigt, Q1-Einmalkosten drücken; H1-Talsohle, H2-Verbesserungen/Markterholung erwartet. Horizon-Sparziele (ca. 75 Mio) werden diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: aus Posts nicht eindeutig ableitbar (keine konkrete Prozentangabe).
Nordex
Tagesperformance: -2,86 %
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 11
Performance 1M: -12,14 %
Performance 1M: -12,14 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,59 %
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 12
Performance 1M: +40,45 %
Performance 1M: +40,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu TeamViewer. Fundamentals/Technik bleiben verhalten: Guidance 2026 Umsatzwachstum 0-3%, EBITDA-Marge ca. 43% (2021: 47%). Einige sehen unterbewertete Chancen (Kursziel 6–12€), andere warnen vor zu wenig Wachstum. Analysten-Ziele: Median 7,3€, Avg 8,1€. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Erholung, aber Vertrauen bleibt fragil.
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 13
Performance 1M: +10,95 %
Performance 1M: +10,95 %
Jenoptik
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 14
Performance 1M: +40,66 %
Performance 1M: +40,66 %
1&1
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 15
Performance 1M: +5,98 %
Performance 1M: +5,98 %
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