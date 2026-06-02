Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 02.06.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +8,14 %
Platz 1
Performance 1M: +5,38 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +7,05 %
Platz 2
Performance 1M: +51,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
WallstreetOnline zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Infineon: Kursziel 96€ (Beitrag 1); Jefferies-Upgrade (Beitrag 2) und Spekulation auf 100€ (Beitrag 5). Nvidia-/KI-Strategie treibt Aufwärtsmomentum (Beitrag 12). Skepsis bleibt: Beitrag 13 warnt vor Hype und fundamentaler Belastung. Übernahme-Themen (Beitrag 3/4) bleiben unsicher, AWG-Veto als Hürde. 14-Tage-Entwicklung eher positiv, aber volatil.
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -5,57 %
Platz 3
Performance 1M: -3,02 %
SAP
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 4
Performance 1M: +19,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das Anleger-Sentiment zu SAP wirkt gemischt im wallstreetONLINE-Forum. Charttechnisch positive Töne (Rocco Gräfe) treffen auf skeptische Beiträge zu fehlenden fundamentalen Impulsen und möglichen Korrekturen; auch nachbörsliche Signale werden erwähnt. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht konkret beziffert; insgesamt eher vorsichtig bis leicht bullisch bei moderater Risiko-Bewertung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
Bayer
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 5
Performance 1M: -13,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment ist gemischt. Kurs ca. 33 €, Tief 32,96 €. In 14 Tagen volatil, dominiert von Glyphosat-Vergleichsrisiken und möglichen SC-Entscheidungen. Positive Fundamente: Q1-Zahlen stabil, Verschuldung sinkt. Auch Kauflage bei Kursen um 33 € sichtbar; aber Rechtsstreit-Risiken belasten die Bewertung. News zu Asundexian belasten kurzfristig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.
ASML Holding
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 6
Performance 1M: +18,23 %
argenx
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 7
Performance 1M: +7,70 %
DANONE
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 8
Performance 1M: -8,07 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 9
Performance 1M: -5,00 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 10
Performance 1M: +4,22 %
Siemens
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 11
Performance 1M: +10,97 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 12
Performance 1M: +5,80 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 13
Performance 1M: -4,79 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 14
Performance 1M: -4,77 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 15
Performance 1M: +6,90 %
