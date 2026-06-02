Bernstein belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 402 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 301,9 auf Tradegate (02. Juni 2026, 16:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +5,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 59,00 Mrd..

Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 367,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 483,00EUR was eine Bandbreite von +14,87 %/+58,52 % bedeutet.