ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 402 Dollar
- Bernstein belässt Ferrari auf Outperform mit 402
- Trotz Luce Bedenken bleibt Ferrari ein Meister
- 12Cilindri GTO wird äußerst limitiert produziert
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 402 US-Dollar belassen. Nach all der Aufregung und den Bedenken rund um das kürzlich vorgestellte Elektroauto "Luce" sei der Sportwagenbauer doch nach wie vor ein Meister seines Fachs, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Jüngste Markenanmeldungen ließen erkennen, dass Ferrari an mehreren neuen Modellen arbeite. Dabei scheine es so, dass die Produktion des Modells 12Cilindri GTO äußerst limitiert sein werde. Somit dürften nur die bedeutendsten Sammler die Chance haben werden, dieses zu erwerben./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 09:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 09:39 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 301,9 auf Tradegate (02. Juni 2026, 16:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +5,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 59,00 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 367,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 483,00EUR was eine Bandbreite von +14,87 %/+58,52 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 402 US-Dollar
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Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146
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Mit Batterien ist kein niedriger Sportwagen möglich, da sehen die Steckerautos auch aus wie fahrende Wandschränke. Das ist aus meiner Sicht ein generelles Problem von Ferrari.
So schlimm ist die Ferrari-Aktie nun auch nicht, wie sie einige hier schlechtreden.