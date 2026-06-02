Der starke Rubel könnte Wladimir Putin in den Ruin treiben

Dass der Rubel aktuell so stark dasteht, hat zwei Hauptursachen: massive staatliche Eingriffe und eine geopolitische Sonderkonjunktur durch die jüngste Eskalation im Nahen Osten. Durch den Krieg zwischen den USA/Israel und dem Iran und die faktische Blockade der Straße von Hormus fehlen dem Weltmarkt Millionen Barrel Öl . Russland sprang als Profiteur ein und exportiert aktuell so viel Rohöl wie seit Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 nicht mehr. Abnehmer wie Indien kauften im Mai 63 Prozent mehr Öl als noch im Februar – und das zu stark gestiegenen Preisen.

Die nackten Zahlen wirken wie ein Triumph für den Kreml: Seit Jahresbeginn hat der russische Rubel gegenüber dem Euro um 11,3 Prozent und zum US-Dollar um 8,4 Prozent aufgewertet. Inmitten eines beispiellosen westlichen Sanktionsregimes scheint die russische Währung allen Widrigkeiten zu trotzen. Doch der Schein trügt. Hinter der starken Fassade des Rubels verbirgt sich kein wirtschaftliches Wunder, sondern eine hochgradig manipulierte "Festungswirtschaft", die zunehmend unter ihren eigenen Mechanismen leidet.

Hinzu kommt, dass russische Exporteure im Energie- und Rohstoffsektor gesetzlich gezwungen sind, den Großteil ihrer im Ausland erzielten Devisen (US-Dollar, Euro, Yuan) direkt in Rubel umzutauschen. Dieser permanente, künstliche Kaufdruck stützt die Währung massiv. Gleichzeitig hält die russische Zentralbank den Leitzins auf einem extrem hohen Niveau von aktuell 14,5 Prozent. Das macht das Halten von Rubel-Anlagen attraktiv und verteuert gleichzeitig die Flucht in Fremdwährungen.

Zusätzlich sorgt der sanktionsbedingte Einbruch der Importe dafür, dass russische Unternehmen kaum noch Euro oder US-Dollar nachfragen, um Güter aus dem Westen zu kaufen. Es fließen also massenhaft Devisen ins Land, während kaum welche abfließen.

Das Haushalts-Paradoxon: Warum der starke Rubel Gift für den Kreml ist

Für Wladimir Putin ist der feste Rubel aber alles andere als ein Segen, eher ein Albtraum. Das Problem liegt in der Verrechnung der Staatsfinanzen: Russland nimmt Devisen durch den Ölverkauf ein, bezahlt seine inländischen Rechnungen (Soldaten, Rüstungsbetriebe, Verwaltung) jedoch in Rubel.

Je stärker der Rubel ist, desto weniger Rubel erhält der russische Staat pro eingenommenem US-Dollar. Das Ergebnis ist eine dramatische Schieflage im Budget. Trotz des historischen Öl-Booms im Mai ist das russische Haushaltsdefizit in den ersten vier Monaten des Jahres auf einen Rekordwert von 5,9 Billionen Rubel (ca. 2,5 Prozent des BIP) explodiert. Damit sind bereits nach wenigen Monaten 50 Prozent mehr Schulden aufgelaufen, als eigentlich für das gesamte Jahr eingeplant war.

Gleichzeitig fressen die Rüstungsausgaben das Land auf. Das Verteidigungsministerium fordert aufgrund von Engpässen zusätzliche 3 Billionen Rubel, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise – während die Ökonomen im Finanzministerium und der Zentralbank verzweifelt versuchen, den Haushalt zu konsolidieren. Erste Warnungen vor einer unkontrollierbaren Geldentwertung und einer Rückkehr zur Hyperinflation der 1990er-Jahre machen bereits im russischen Parlament die Runde.

Ausblick: Rallye oder tiefer Fall?

Eine anhaltende Rallye ist für den Rubel nahezu ausgeschlossen. Das aktuelle Niveau ist das Resultat einer extremen Ausnahmesituation. Für die zukünftige Entwicklung der Währung zeichnen sich vor allem zwei Szenarien ab:

Szenario 1: Der kontrollierte Abwertungsdruck (Das wahrscheinlichste Szenario)

Der Kreml kann sich einen dauerhaft so starken Rubel schlicht nicht leisten, wenn er die Kriegswirtschaft finanzieren will. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Zentralbank oder das Finanzministerium die Devisenverkehrskontrollen (z. B. die Umtauschquote für Exporteure) in den kommenden Monaten gezielt lockern werden. Ziel ist es, den Rubel kontrolliert abwerten zu lassen, um wieder mehr Rubel aus den Öleinnahmen in die Staatskasse zu spülen.

Szenario 2: Der Stagflations-Crash

Sollte die Rüstungsproduktion die zivile Wirtschaft weiterhin so stark aussaugen, droht Russland eine schwere Rezession bei gleichzeitig hoher Inflation (Stagflation). Die Wachstumsprognose für das Gesamtjahr wurde bereits drastisch von 1,3 Prozent auf 0,4 Prozent nach unten korrigiert. Wenn die liquiden Reserven des russischen Staatsfonds (die bereits um 60 Prozent geschrumpft sind) aufgebraucht sind, verliert die Zentralbank ihre Interventionsfähigkeit. In diesem Fall könnte das Vertrauen in den Rubel schlagartig kollabieren, was eine massive, unkontrollierte Abwertung zur Folge hätte.

Fazit: Nicht alles, was glänzt, ist Gold

Der Rubel glänzt derzeit nur, weil er in einem künstlichen Glashaus gehalten wird. Sobald der Staat die Kontrollen lockert oder die immensen Kriegskosten das finanzielle Fundament endgültig aushöhlen, dürfte der Höhenflug vorbei sein. Der starke Rubel ist kein Zeichen von Stärke, sondern das Symptom einer überhitzten, dysfunktionalen Kriegswirtschaft.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion