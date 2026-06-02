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    Vor dem Mega-Börsengang

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    Milliardenfieber im All: SpaceX treibt Anleger in einen Kaufrausch

    Der erwartete SpaceX-Börsengang sorgt für extreme Ausschläge bei Raumfahrt-Aktien. Anleger wetten auf den nächsten großen Boom im All.

    Für Sie zusammengefasst
    Vor dem Mega-Börsengang - Milliardenfieber im All: SpaceX treibt Anleger in einen Kaufrausch
    Foto: John Raoux - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Die Aussicht auf den bevorstehenden Börsengang von SpaceX sorgt weiter für starke Bewegungen im Raumfahrtsektor. Nach deutlichen Kursverlusten zum Wochenstart erholten sich mehrere Weltraum-Aktien am Dienstag wieder. Marktbeobachter rechnen jedoch mit anhaltend hoher Volatilität vor und nach dem Handelsstart des Unternehmens von Elon Musk, wie Barron's berichtet.

    Kräftige Erholung nach schwachem Wochenauftakt

    Am Montag hatten zahlreiche Raumfahrtwerte einen Teil ihrer jüngsten Gewinne wieder abgegeben. Die Aktien von Rocket Lab, AST SpaceMobile, Intuitive Machines, Firefly Aerospace und Redwire verloren im Durchschnitt rund 11 Prozent. Als Auslöser galt unter anderem eine Herabstufung von Redwire durch Jefferies von "Buy" auf "Hold", die Gewinnmitnahmen im gesamten Sektor beschleunigte.

    Dabei waren die Titel zuvor stark gestiegen. Allein im Mai legten die fünf Unternehmen im Durchschnitt um rund 80 Prozent zu. Anleger setzten zunehmend darauf, dass der erwartete Börsengang von SpaceX neues Kapital und zusätzliche Aufmerksamkeit in die Raumfahrtbranche lenken wird.

    SpaceX steht im Zentrum des Interesses

    Der erwartete Börsengang von SpaceX gilt als eines der größten Ereignisse der jüngeren Börsengeschichte. Das Unternehmen könnte dabei mit rund 2 Billionen US-Dollar bewertet werden und eine Rekordsumme an frischem Kapital einsammeln.

    SpaceX hat in den vergangenen Jahren gezeigt, welches wirtschaftliche Potenzial im Weltraumgeschäft steckt. Das Satelliteninternet Starlink wächst profitabel. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen neue Projekte und plant unter anderem, Rechenzentren für Künstliche Intelligenz im Orbit zu betreiben.

    Diese Perspektiven haben die Fantasie der Investoren beflügelt und zahlreiche Raumfahrtwerte mit nach oben gezogen.

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    Anleger greifen wieder zu

    Nach dem Ausverkauf am Montag kehrte am Dienstag zunächst Optimismus zurück. Die Aktie von Rocket Lab gewann zwischenzeitlich 3,79 Prozent, nachdem sie am Vortag noch 15 Prozent eingebrochen war. AST SpaceMobile legte 9,63 Prozent zu, Intuitive Machines stieg um 6,52 Prozent, Firefly Aerospace um 3,77 Prozent und Redwire 6,58 Prozent. (Stand 16:40 Uhr MESZ).

    Auch Voyager Technologies setzte seinen Aufwärtstrend fort. Die Aktie stieg zwischenzeitlich über 8 Prozent (Stand 16:40 Uhr MESZ). Das Unternehmen kündigte zugleich die Übernahme von Astrobotic Technology an. Astrobotic entwickelt Mondlander, Rover und weitere Raumfahrttechnik. Zuletzt erhielt das Unternehmen einen Auftrag im Rahmen des NASA-Projekts Moon Base.

    Wachstum bringt Chancen – und Risiken

    Die wirtschaftliche Aktivität im All nimmt weiter zu. Parallel wächst das Interesse der Anleger an der Branche. Mit dem erwarteten Börsengang von SpaceX könnte sich dieser Trend noch verstärken.

    Für Investoren bedeutet das jedoch nicht nur Chancen. Die heftigen Kursschwankungen der vergangenen Tage zeigen, dass die Begeisterung für Raumfahrt-Aktien schnell in beide Richtungen ausschlagen kann.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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