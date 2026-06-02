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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Durchwachsener Auftakt - Nur Dow anfangs mit Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow erreicht Rekord US-Märkte insgesamt durchwachsen
    • KI-Rally beflügelt Chipwerte wie Nvidia und Marvell
    • Alphabet plant 80 Milliarden für KI-Infrastruktur
    ROUNDUP/Aktien New York - Durchwachsener Auftakt - Nur Dow anfangs mit Rekord
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag durchwachsen in den Handel gestartet. Nur dem Leitindex Dow Jones Industrial gelang in der Anfangsphase erneut eine Bestmarke. In der Gesamttendenz ließen es die Anleger langsamer angehen, auch wenn die KI-Rally bei manchen IT- und Chipwerten weiter ging. Die Gespräche über eine Friedenslösung im Iran-Krieg bleiben eine Hängepartie.

    Der Dow stieg im frühen Handel erstmals über die Marke von 51.200 Punkten, verlor zuletzt aber 0,2 Prozent auf 50.954 Punkte. Der marktbreite S&P 500 , der eine achttägige Gewinnstrecke hinter sich hat, hab leicht auf 7.595 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 dagegen schaffte es mit 30.515 Punkten minimal in die Gewinnzone.

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    Trump nannte zuletzt die "nächste Woche" als Zeitraum für eine mögliche Einigung auf ein Rahmenabkommen, das die Öffnung der Straße von Hormus umfasst. Das berichtete der US-Sender ABC News unter Berufung auf ein Telefon-Interview mit Trump. In der Vergangenheit wurde er mit optimistischen Zeitplänen aber immer wieder von der Realität eingeholt. Auch aus dem Iran gibt es bislang keine öffentliche Zusage für eine Einigung.

    Im Schlepptau von Branchenkollegen wie Dell war HP Enterprise das nächste IT-Unternehmen, das die Erwartungen mit Zahlen und Ausblick deutlich übertraf. Die Titel des Server- und Speicherlösungs-Spezialisten beschleunigten ihre Rekordrally mit einem Kurssprung, der in der Spitze mehr als 40 Prozent groß war. Zuletzt betrug das Plus dann noch ein Viertel.

    Auch bei Marvell Technology nimmt die KI-Fantasie kein Ende: Die Titel sprangen nochmals um 24 Prozent nach oben. Nvidia - Chef Jensen Huang hatte das Halbleiterunternehmen auf der jährlichen IT- und Computermesse Computex in Taiwan als "nächstes Billionen-Dollar-Unternehmen" bezeichnete. Auch nach dem Kurssprung am Dienstag ist das Unternehmen davon mit einer Bewertung von gut 240 Milliarden Dollar noch weit entfernt.

    Etwas gemäßigter fiel der Anstieg bei den Anteilen von Microchip Technology aus, die um etwa fünf Prozent zulegten. Der Halbleiterkonzern hatte 2025 einen Umsatz von mehr als 300 Millionen Dollar mit Rechenzentrumslösungen erzielt. Dieser soll im laufenden Jahr auf rund 500 Millionen Dollar steigen.

    Gebremst wurde die Nasdaq-Tendenz vom Softwaresektor. Nach der Erholungsrally, die es zuletzt gegeben hatte, wurden in diesem Bereich Gewinne mitgenommen. Salesforce sackten als Dow-Schlusslicht um 6,1 Prozent ab. Auch die Aktien von Microsoft , Oracle und Adobe folgten dieser Tendenz mit Abschlägen zwischen 3,2 und 4,5 Prozent. Aus dem Sektor fielen Intuit mit einem besonders großen Minus von zehn Prozent nach einer Analystenabstufung von Goldman Sachs auf.

    Unter den sieben bedeutendsten Tech-Werten, den "Magnificent 7", mussten die Anleger bei Alphabet einen Kursrückgang von 1,4 Prozent verkraften, der aber anfangs noch sehr viel deutlicher war. Der Google-Mutterkonzern will für den Ausbau seiner KI-Rechenzentren mit der Ausgabe neuer Aktien eine historische Summe von 80 Milliarden Dollar einnehmen. Im Vergleich zur Marktkapitalisierung erscheint die Maßnahme allerdings in einem anderen Licht: Mit gut 4,4 Billionen Dollar bewertet, kämpft Alphabet derzeit mit Apple um den Rang als zweitwertvollstes Unternehmen der Welt.

    Außerhalb des Tech-Sektors machten die Titel von Victoria's Secret mit einem Kurssprung um mehr als 40 Prozent Schlagzeilen. Der Dessoushersteller toppte im ersten Quartal deutlich die Erwartungen - und löste damit einen "Short-Squeeze" aus, hieß es am Markt. Dabei werden Spekulanten, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, durch einen plötzlichen Kursanstieg zu Eindeckungen gezwungen./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,56 % und einem Kurs von 224,9 auf Tradegate (02. Juni 2026, 16:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +6,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,72 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +39,13 %/+62,32 % bedeutet.




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