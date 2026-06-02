flatexDEGIRO: Hauptversammlung beschließt 30 Cent Dividende je Aktie

Hauptversammlung beschloss Dividende von 0,30 EUR je dividendenberechtigter Aktie (Gesamtausschüttung rund 32 Mio. EUR)

Einführung eines Performance Share Plan 2026 sowie die hierfür erforderlichen Kapitalmaßnahmen wurden von den Aktionären genehmigt

Geschäftsjahr 2025 mit Rekordwerten: Umsatz rund 560 Mio. EUR und Konzernergebnis rund 160 Mio. EUR

Kunden und Volumen: Ende 2025 rund 3,5 Mio. Kunden in 16 europäischen Märkten, verwaltetes Vermögen knapp 100 Mrd. EUR und über 75 Mio. Transaktionen in 2025

Ausblick: Weiterer Wachstumskurs; Ziel für 2027 ein Konzernergebnis von rund 200 Mio. EUR

Geschäftsmodell/Plattformen: Angebote über DEGIRO, flatex und ViTrade; flatexDEGIRO Bank SE als Vollbank; Notierung/ISIN: DE000FTG1111 (MDAX)

Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/agm/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 02.06.2026.

Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,71 % im Minus.

11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 32,22EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 33.005,55PKT (-0,08 %).





