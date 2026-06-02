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    flatexDEGIRO: Hauptversammlung beschließt 30 Cent Dividende je Aktie

    Starkes Wachstum, Rekordergebnisse und attraktive Ausschüttung: flatexDEGIRO setzt mit neuer Dividende, Performance Share Plan und ambitionierten Zielen bis 2027 klare Akzente.

    flatexDEGIRO: Hauptversammlung beschließt 30 Cent Dividende je Aktie
    Foto: 641210013
    • Hauptversammlung beschloss Dividende von 0,30 EUR je dividendenberechtigter Aktie (Gesamtausschüttung rund 32 Mio. EUR)
    • Einführung eines Performance Share Plan 2026 sowie die hierfür erforderlichen Kapitalmaßnahmen wurden von den Aktionären genehmigt
    • Geschäftsjahr 2025 mit Rekordwerten: Umsatz rund 560 Mio. EUR und Konzernergebnis rund 160 Mio. EUR
    • Kunden und Volumen: Ende 2025 rund 3,5 Mio. Kunden in 16 europäischen Märkten, verwaltetes Vermögen knapp 100 Mrd. EUR und über 75 Mio. Transaktionen in 2025
    • Ausblick: Weiterer Wachstumskurs; Ziel für 2027 ein Konzernergebnis von rund 200 Mio. EUR
    • Geschäftsmodell/Plattformen: Angebote über DEGIRO, flatex und ViTrade; flatexDEGIRO Bank SE als Vollbank; Notierung/ISIN: DE000FTG1111 (MDAX)

    Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/agm/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 02.06.2026.

    Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,71 % im Minus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 32,22EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 33.005,55PKT (-0,08 %).


    flatexDEGIRO

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    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111
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