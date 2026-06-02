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    DriveNets sichert sich 410 Millionen US-Dollar in einer Serie-D-Finanzierungsrunde, um der steigenden Nachfrage nach Ethernet Fabric in groß angelegten KI-Implementierungen gerecht zu werden

    DriveNets sichert sich 410 Millionen US-Dollar in einer Serie-D-Finanzierungsrunde, um der steigenden Nachfrage nach Ethernet Fabric in groß angelegten KI-Implementierungen gerecht zu werden
    Foto: adobe.stock.com

    Mit einem gesicherten Auftragsvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar beschleunigt die Finanzierung den Ausbau des Lagerbestands, um der steigenden Nachfrage nach einer offenen, herstellerunabhängigen und heterogenen KI-Infrastruktur gerecht zu werden 

    RA'ANANA, Israel, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- DriveNets, ein führender Anbieter von groß angelegten Netzwerklösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 410 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat und damit insgesamt 1 Milliarde US-Dollar an Kapital eingeworben hat. Mit einem Auftragsbestand von über 1 Milliarde US-Dollar und einem seit 2025 positiven Cashflow wird das Unternehmen die zusätzlichen Finanzmittel dazu nutzen, seine Lagerbestände aufzustocken, um seine wachsende Pipeline an KI-Fabric-Lösungen zu unterstützen und seine heterogenen KI-Infrastrukturlösungen auszubauen. Die Finanzierungsrunde wurde von Bessemer Venture Partners und Atreides Management angeführt. Zu den bestehenden Investoren Pitango und D1 Capital Partners gesellten sich die neuen Investoren AMD und Red Dot Capital.

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    Seit der Gründung des Unternehmens vor zehn Jahren hat sich die Network Cloud von DriveNets zum maßgeblichen Netzwerk für die weltweit größten Telekommunikationsunternehmen entwickelt. Die auf derselben technischen Grundlage aufbauende, Ethernet-basierte KI-Infrastruktur von DriveNets unterstützt groß angelegte KI-Infrastrukturen, die von Forschungslabors, Hyperscalern, NeoClouds und großen Unternehmen aufgebaut werden. Das Unternehmen arbeitet aktuell mit führenden KI-Anbietern wie AMD, Broadcom und anderen zusammen, um die Integration zwischen Netzwerk- und Rechenkomponenten in KI-Umgebungen mit mehreren Anbietern zu verbessern und so die Cluster-Leistung sowie die GPU-Auslastung zu maximieren, was zu einer erheblichen Verbesserung der Token-Ökonomie führt. Zudem arbeitet das Unternehmen bei den Markteinführungsaktivitäten mit Dell, Supermicro und anderen Systempartnern zusammen.

    „Diese Finanzierungsrunde ist ein entscheidender Schritt für den Ausbau unseres Unternehmens, um der steigenden Nachfrage nach groß angelegter KI-Infrastruktur gerecht zu werden", sagte Ido Susan, Geschäftsführer und Mitbegründer von DriveNets. „Die derzeit teuerste ungenutzte Ressource weltweit ist eine GPU, die auf das Netzwerk wartet. Wir setzen unser jahrzehntelanges Know-how im Bereich Hochleistungsnetzwerke ein, um unseren Kunden zu ermöglichen, eine höhere Auslastung zu erzielen, die Kosten pro Workload zu senken und ihre KI-Betriebsabläufe effizient zu skalieren – und zwar auf jedem KI-Beschleuniger ihrer Wahl."

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