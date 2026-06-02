GIGABYTE erweitert sein AI-TOP-Ökosystem für die nächste Generation von KI-Agenten

TAIPEI, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ --GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, treibt seine Vision „Create Your Own AI on Your Own Desk" mit dem Ausbau des AI-TOP-Ökosystems auf der COMPUTEX 2026 weiter voran. AI TOP ist nicht nur ein einzelnes Produkt, sondern ein speziell entwickeltes lokales KI-Ökosystem, das dedizierte Hardware und optimierte Systeme kombiniert, um die KI-Entwicklung zu vereinfachen. Da KI-Agenten zunehmend Aufgaben ausführen, Arbeitsabläufe automatisieren und im Dauerbetrieb arbeiten können, bietet AI TOP eine skalierbare Grundlage für Anwender, die KI lokal einsetzen möchten.

Das Ökosystem wird durch das neue AI TOP 100 B850 erweitert, das für anspruchsvolle KI-Workloads entwickelt wurde. Angetrieben von einem AMD Ryzen 9 9950X und konfigurierbar mit einer Radeon AI PRO R9700-Grafikkarte unterstützt das System bis zu 128 GB DDR5-5600-Speicher sowie ein 1.600-W-Netzteil mit 80-PLUS-Platinum-Zertifizierung. Je nach Konfiguration ist das System für den Einsatz mit Modellen mit mehr als 200 Milliarden Parametern ausgelegt und bietet die für moderne KI-Entwicklung erforderliche konstante Rechenleistung, Speicherkapazität und Stabilität. Workloads können lokal ausgeführt werden, wodurch sich die Abhängigkeit von Cloud-Diensten reduzieren lässt und sensible Daten unter der Kontrolle des Anwenders bleiben.