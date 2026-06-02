JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach der Stellungnahme des Bundesrats zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Krankenhausreform auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,60 Euro belassen. Der interessanteste Punkt dabei sei die Forderung der Streichung der Mittelkürzungen für den Zeitraum 2027 bis 2029, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend könnten sich die Aktien des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers erholen./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 36,39EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 56,60
Kursziel alt: 56,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 56,60
Kursziel alt: 56,60
Währung: EUR
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