Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.06.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.504,00USD pro Feinunze und notiert damit +0,50 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,88USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,34 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 94,75USD und verzeichnet ein Minus von -0,72 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 91,83USD und verzeichnet ein Minus von -0,73 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.377,50USD
|+0,73 %
|Platin
|1.949,00USD
|+0,83 %
|Kupfer London Rolling
|13.982,60USD
|+1,11 %
|Aluminium
|3.795,90PKT
|+0,62 %
|Erdgas
|3,142USD
|-1,37 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -1,37 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.06.26, 17:29 Uhr.