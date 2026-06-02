Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.504,00USD pro Feinunze und notiert damit +0,50 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,88USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,34 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 94,75USD und verzeichnet ein Minus von -0,72 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 91,83USD und verzeichnet ein Minus von -0,73 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.377,50 USD +0,73 % Platin 1.949,00 USD +0,83 % Kupfer London Rolling 13.982,60 USD +1,11 % Aluminium 3.795,90 PKT +0,62 % Erdgas 3,142 USD -1,37 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -1,37 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.06.26, 17:29 Uhr.