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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 16. Juni 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Zahlreiche Hauptversammlungen und Jahreszahlen DE
    • PMI und Verbraucherpreise sowie US Arbeitsmarktdaten
    • EZB Zinsentscheid, Fed Beige Book und Japan Zinssitzung
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 16. Juni 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 16. Juni

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen
    07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen
    10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Hauptversammlung DWS Group, Frankfurt/M.
    10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung
    10:00 DEU: MBB SE, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Evonik Hauptversammlung (online), Essen
    10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Raja Akram, Finanzvorstand der Deutschen Bank, spricht auf der Goldman Sachs European Financials Conference 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung
    12:45 IRL: Medtronic, Q4-Zahlen
    14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung
    16:00 USA: Abercrombie & Fitch, Hauptversammlung
    16:00 USA: Palantir, Hauptversammlung
    19:00 USA: Lyft, Hauptversammlung
    22:00 INT: Broadcom, Inc., Q2-Zahlen
    22:05 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der DAX-Indizes

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Gerresheimer , Hauptversammlung
    USA: Macy's, Q1-Zahlen
    gegen Mittag DEU: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26
    TERMINE KONJUNKTUR
    03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/26
    13:00 USA: MBY Hypothekenanträge
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26
    15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/26
    16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: Fed, Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    08:45 DEU: Urteil erwartet im BGH-Verfahren um eine Rückkehrpflicht für Mietwagen, Karlsruhe

    10:30 DEU: Hybrid-Pk Handelsverband Deutschland (HDE) mit Vorstellung des HDE-Online-Monitors 2026, Berlin

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Frühlingspaket des Europäischen Semesters, Brüssel

    BEL: Green Week 2026, Brüssel
    Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik

    09:00 FRA: OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick, Paris

    15:30 EUR: EZB-Direktoriumsmitglied Cipollone spricht über den digitalen Euro Einführende Erklärung von Herrn Cipollone bei der Anhörung zum digitalen Euro vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen Parlaments in Brüssel, Belgien

    RUS: Russland veranstaltet St. Petersburger Internationales Wirtschaftsforum (SPIEF), St. Petersburg

    HINWEIS
    KOR: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung
    10:00 DEU: LPKF, Hautversammlung
    12:00 USA: Netflix, Hauptversammlung

    DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen
    DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:00 SPA: Industrieproduktion 4/26
    09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
    10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26
    11:00 EUR: Einzelhandel 4/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung)

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    HINWEIS
    DEU: Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, Börse geöffnet

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:30 SWE: Verve, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Viscom, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Tradegate, Hauptversammlung
    14:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung 18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung
    19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 3/26
    08:45 FRA: Handelsbilanz 4/26
    08:45 FRA: Industrieproduktion 4/26
    11:00 EUR: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)
    11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/26
    21:00 USA: Konsumentenkredite 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    LVA: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (bis 07.06.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 12:00 DEU: BASF's Zhanjiang Verbund site

    DEU: Paragon, Jahreszahlen
    USA: Coreweave, Hauptversammlung
    USA: Reddit, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26
    10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»

    HINWEIS
    AUS: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung
    10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung
    14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung
    15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung
    19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 5/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26
    08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26
    08:00 DEU: Arbeitksosten Q1/26
    08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig)
    08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26
    14:30 USA: Handelsbilanz 4/26
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

    EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn

    LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen
    08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung
    09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag
    09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung
    10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung
    11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk
    14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung
    15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung
    15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online) 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung
    19:00 USA: Target, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26
    10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26
    14:30 USA: Realeinkommen 5/26
    15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose

    DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld

    DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin
    Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae + 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche

    18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung
    10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark
    17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung
    19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen

    USA: SpaceX, eventuell Bekanntgabe Ausgabepreis
    USA: Honeywell International, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft
    DEU: Bundestag
    +09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel
    10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)
    15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens
    u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

    DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin
    Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD).
    LUX: Treffen der Euro-Gruppe

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26
    10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung

    USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26
    06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26
    08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26
    08:00 GBR: BIP 4/26
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe

    LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg

    RUS: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26
    09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26
    11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26
    14:30 USA: Empire State Bericht 6/26
    15:15 USA: Industrieproduktion 5/26
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.

    FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian

    FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris

    LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung
    09:30 SWE: Securitas, Investor Day
    10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung
    10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung
    14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung
    17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung

    NOR: Equinor, Kapitalmarkttag
    PRT: EDP, Kapitalmarkttag
    DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26
    04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26
    09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26
    14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26
    14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

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