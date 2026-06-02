Termine am 3. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 3. Juni

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung

10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung

10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hauptversammlung DWS Group, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung

10:00 DEU: MBB SE, Hauptversammlung

10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung

10:00 DEU: Evonik Hauptversammlung (online), Essen

10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung

10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung

10:30 DEU: Raja Akram, Finanzvorstand der Deutschen Bank, spricht auf der Goldman Sachs European Financials Conference 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung

12:45 IRL: Medtronic, Q4-Zahlen

14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung

16:00 USA: Abercrombie & Fitch, Hauptversammlung

16:00 USA: Palantir, Hauptversammlung

19:00 USA: Lyft, Hauptversammlung

22:00 INT: Broadcom, Inc., Q2-Zahlen

22:05 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der DAX-Indizes

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gerresheimer , Hauptversammlung

USA: Macy's, Q1-Zahlen

gegen Mittag DEU: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/26

13:00 USA: MBY Hypothekenanträge

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/26

16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book



SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Urteil erwartet im BGH-Verfahren um eine Rückkehrpflicht für Mietwagen, Karlsruhe

10:30 DEU: Hybrid-Pk Handelsverband Deutschland (HDE) mit Vorstellung des HDE-Online-Monitors 2026, Berlin

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Frühlingspaket des Europäischen Semesters, Brüssel

BEL: Green Week 2026, Brüssel

Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik

09:00 FRA: OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick, Paris

15:30 EUR: EZB-Direktoriumsmitglied Cipollone spricht über den digitalen Euro Einführende Erklärung von Herrn Cipollone bei der Anhörung zum digitalen Euro vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen Parlaments in Brüssel, Belgien

RUS: Russland veranstaltet St. Petersburger Internationales Wirtschaftsforum (SPIEF), St. Petersburg

HINWEIS

KOR: Feiertag, Börse geschlossen

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