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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 3. Juni 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrere Hauptversammlungen deutscher Firmen um 10:00
    • Broadcom veröffentlicht Q2-Zahlen am Abend um 22:00
    • Deutsche Börse überprüft DAX-Indizes am Abend um 22:05
    TAGESVORSCHAU - Termine am 3. Juni 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 3. Juni

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen
    07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen
    10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Hauptversammlung DWS Group, Frankfurt/M.
    10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung
    10:00 DEU: MBB SE, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Evonik Hauptversammlung (online), Essen
    10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Raja Akram, Finanzvorstand der Deutschen Bank, spricht auf der Goldman Sachs European Financials Conference 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung
    12:45 IRL: Medtronic, Q4-Zahlen
    14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung
    16:00 USA: Abercrombie & Fitch, Hauptversammlung
    16:00 USA: Palantir, Hauptversammlung
    19:00 USA: Lyft, Hauptversammlung
    22:00 INT: Broadcom, Inc., Q2-Zahlen
    22:05 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der DAX-Indizes

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Gerresheimer , Hauptversammlung
    USA: Macy's, Q1-Zahlen
    gegen Mittag DEU: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26
    TERMINE KONJUNKTUR
    03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/26
    13:00 USA: MBY Hypothekenanträge
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26
    15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/26
    16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: Fed, Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    08:45 DEU: Urteil erwartet im BGH-Verfahren um eine Rückkehrpflicht für Mietwagen, Karlsruhe

    10:30 DEU: Hybrid-Pk Handelsverband Deutschland (HDE) mit Vorstellung des HDE-Online-Monitors 2026, Berlin

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Frühlingspaket des Europäischen Semesters, Brüssel

    BEL: Green Week 2026, Brüssel
    Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik

    09:00 FRA: OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick, Paris

    15:30 EUR: EZB-Direktoriumsmitglied Cipollone spricht über den digitalen Euro Einführende Erklärung von Herrn Cipollone bei der Anhörung zum digitalen Euro vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen Parlaments in Brüssel, Belgien

    RUS: Russland veranstaltet St. Petersburger Internationales Wirtschaftsforum (SPIEF), St. Petersburg

    HINWEIS
    KOR: Feiertag, Börse geschlossen
    °

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