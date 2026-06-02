MAX Power präsentiert in Washington, DC, seine Vision für die kommerzielle Nutzung von Natürlichem Wasserstoff

CEO Ran Narayanasamy wird auf dem führenden nordamerikanischen Energiegipfel die wachsende Bedeutung von Saskatchewan in den Bereichen saubere, skalierbare Energie, KI-Infrastruktur und Stromversorgungssysteme der nächsten Generation vorstellen

Genesis erklärt: Der Vorteil der „Salzbarriere“ und die Nähe zum Absatzmarkt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Regina, SK – 2. Juni 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass CEO Ran Narayanasamy, der letzte Woche auf Ressourcenmessen in Japan die Lawson-Naturwasserstoff-Entdeckung von MAX Power vorgestellt hat, am kommenden Mittwoch und Donnerstag, dem 3. und 4. Juni, am historischen Cosmos Club in Washington, D.C., am 11. jährlichen Washington Energy Summit teilnehmen wird.

Dieser Summit, der nur auf Einladung zugänglich ist, gilt weithin als eines der führenden Foren für Energieführungskräfte in Nordamerika und bringt US-Senatoren, Kongressabgeordnete, hochrangige Regierungsbeamte, Führungskräfte der globalen Energiebranche, Technologieführer, Investoren und politische Entscheidungsträger zu hochrangigen, vertraulichen Diskussionen zusammen, die sich auf die Zukunft von Energie, Infrastruktur, nationaler Sicherheit und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit konzentrieren.

Das diesjährige Thema, „Running the World on Energy: Volatility, Technology, and the American Moment“, steht in engem Einklang mit der Vision von MAX Power für natürlichen Wasserstoff als skalierbare, aus Nordamerika stammende und von Saskatchewan angeführte Energielösung, die in der Lage ist, den schnell wachsenden Bedarf an KI-Infrastruktur, industrieller Entwicklung und langfristiger Energiesicherheit zu decken. Der Gipfel bietet eine einzigartige Gelegenheit, direkt mit wichtigen Entscheidungsträgern und Branchenführern in Kontakt zu treten, die die Energiezukunft Nordamerikas gestalten, und gleichzeitig die strategische Rolle hervorzuheben, die natürlicher Wasserstoff bei der Bewältigung des wachsenden Energiebedarfs und der Stärkung der Energieunabhängigkeit spielen kann.

Die Teilnahme von MAX Power spiegelt die zunehmende Anerkennung und Bedeutung der Lawson-Entdeckung im Herzen des 475 km langen Genesis-Trends sowie die Führungsrolle des Unternehmens im aufstrebenden Sektor für natürlichen Wasserstoff wider. Während das weltweite Interesse an natürlichem Wasserstoff weiter zunimmt, konzentriert sich MAX Power weiterhin darauf, sich an der Schnittstelle von Energieinnovation, Ressourcenerschließung und Infrastruktur der nächsten Generation zu positionieren.

Ausübung von Optionsscheinen

MAX Power freut sich bekannt zu geben, dass sein zweitgrößter Aktionär, Big Energy (ein verbundenes Unternehmen der in Vietnam ansässigen Bitexco), eine Ausübungsmitteilung bezüglich seiner ausstehenden Optionsscheine eingereicht hat. Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass die Ausübung der Optionsscheine durch die Ausgabe von 8.333.333 Aktien einen Bruttoerlös von ca. 3.750.000 $ in die Unternehmenskasse einbringt. Dadurch erhöht sich der Anteil von Big Energy an MAX Power auf 24.999.999 Aktien, was nach Ausübung dieser Optionsscheine auf Basis der aktuellen Aktienstruktur knapp 15 % der gesamten ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien entspricht. MAX Power betrachtet die beschleunigte Ausübung der Optionsscheine durch Big Energy als starke Bestätigung der langfristigen Strategie des Unternehmens, des technischen Fortschritts bei Lawson und der umfassenderen Kommerzialisierungsvision im aufstrebenden Sektor für natürlichen Wasserstoff.

MAX Power hat derzeit 49.152.481 ausstehende Optionsscheine. Davon werden 67,1 % von den beiden größten Investoren des Unternehmens gehalten: Herrn Eric Sprott (24.638.548) über 2176423 Ontario (eine Gesellschaft, die sich vollständig im Besitz von Herrn Sprott befindet und von ihm kontrolliert wird) sowie Big Energy (8.333.333).

MAX Power schließt erfolgreichen Besuch in Japan ab

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, vertrat das Unternehmen Ende letzter Woche auf internationaler Ebene in Japan und hob das wachsende weltweite Interesse an der Lawson-Entdeckung von natürlichem Wasserstoff sowie den Aufstieg von Saskatchewan zu einem führenden Akteur in diesem Sektor hervor. Der Besuch umfasste strategische Treffen mit JOGMEC (Japan Organization for Metals and Energy Security) sowie einen Vortrag und eine Expertenpodiumsdiskussion im Rahmen des Natural Hydrogen Expert Workshop, der im JOGMEC Technology & Research Centre in Chiba stattfand.

Ran hatte zudem die Ehre, Vertreter der kanadischen Botschaft in Tokio, des Handels- und Investitionsbüros von Saskatchewan sowie führender japanischer Energieunternehmen zu treffen, darunter JERA, Japans größter Stromerzeuger, und JAPEX, eines der führenden Explorations- und Produktionsunternehmen Japans, neben vielen anderen.

Unterstützt vom Handelsbeauftragten von Saskatchewan, Hideyuki Yamamoto, und der Handelskommissarin Mahoka Maekawa bot die Mission die Gelegenheit, den Umfang und das Potenzial der Lawson-Entdeckung, des Genesis-Trends und von MAXX LEMI – der firmeneigenen KI-gestützten Explorationsplattform – zu präsentieren.

Die Woche endete mit der Teilnahme an einer internationalen Podiumsdiskussion zusammen mit führenden Vertretern des Bereichs „Natural Hydrogen“ aus Frankreich sowie mit Vorträgen auf einer der führenden geowissenschaftlichen Konferenzen Japans.

Da das weltweite Interesse an natürlichem Wasserstoff weiter zunimmt, wird MAX Power zunehmend als führendes Unternehmen in diesem aufstrebenden Sektor anerkannt, während es den Lawson-Komplex in Richtung einer kommerziellen Bewertung vorantreibt und dazu beiträgt, Saskatchewan an die Spitze der Entwicklung von Energie und Infrastruktur der nächsten Generation zu bringen.

Abbildung 1: Ran Narayanasamy bei einer Präsentation in Japan am 29. Mai 2026

Abbildung 2: Bohrungen beim Lawson-Projekt, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

Genesis erklärt: Der Vorteil der „Salzbarriere“ und die Nähe zum Markt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Der Genesis Trend-Korridor:

https://youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Bleiben Sie in Verbindung, indem Sie uns folgen auf

X (ehemals Twitter) x.com/MaxPowerMining

LinkedIn: linkedin.com/company/max-power-mining-corp

Instagram- MAX Power Mining - Instagram

YouTube - MAX Power Mining Corp. - YouTube

und indem Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/MaxpowerMining

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Max Power Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 1,684EUR auf Tradegate (02. Juni 2026, 17:21 Uhr) gehandelt.