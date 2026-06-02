Der Börsen-Tag
TecDAX zündet, DAX moderat – Tech-Werte überflügeln Nebenwerte und Wall Street
Zwischen verhaltenen Standardwerten und dynamischen Technologietiteln zeigen die heutigen Indizes ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern auf beiden Seiten des Atlantiks.
Foto: Uwe Anspach - dpa
Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten zeigen sich heute überwiegend leichte Kursbewegungen, allerdings mit unterschiedlichen Vorzeichen zwischen den deutschen Indizes und der Wall Street. Der DAX notiert derzeit bei 25.131,54 Punkten und liegt mit einem Plus von 0,26 Prozent moderat im grünen Bereich. Damit präsentiert sich der deutsche Leitindex etwas fester und kann sich von den leichten Verlusten in Teilen des heimischen Marktes abkoppeln. Der MDAX gibt hingegen leicht nach und steht bei 32.979,31 Punkten, ein Minus von 0,11 Prozent. Auch der SDAX tendiert minimal schwächer: Der Nebenwerteindex verliert 0,04 Prozent auf 19.049,89 Punkte. Beide Indizes zeigen damit eine leicht schwächere Entwicklung als der DAX und deuten auf eine gewisse Zurückhaltung bei mittelgroßen und kleineren Werten hin. Deutlich freundlicher präsentiert sich der TecDAX. Der Technologieindex steigt um 1,32 Prozent auf 4.247,12 Punkte und ist damit klarer Tagesgewinner unter den großen deutschen Indizes. Die Technologiewerte setzen damit ihren zuletzt oft beobachteten Trend zu überdurchschnittlichen Kursgewinnen fort. Auch an der Wall Street überwiegen aktuell die positiven Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,30 Prozent auf 51.217,00 Punkte und zeigt damit eine ähnlich moderate Aufwärtsbewegung wie der DAX. Der breiter gefasste S&P 500 legt um 0,12 Prozent auf 7.610,03 Punkte zu und verzeichnet damit ein etwas geringeres Plus als der US-Leitindex. Insgesamt ergibt sich damit ein gemischtes Bild: Während Standardwerte in Deutschland und den USA leicht zulegen, zeigen sich die deutschen Nebenwerte verhalten. Besonders dynamisch entwickeln sich die Technologiewerte im TecDAX, die den Markt heute klar outperformen.
DAXInfineon Technologies setzte sich mit einem Plus von 9,14% an die Spitze, gefolgt von DHL Group (+2,68%) und Zalando (+2,13%). Auf der anderen Seite standen Bayer (-2,82%), Airbus (-3,63%) und SAP (-4,02%). Die Spitze liegt im Schnitt deutlich über den Flopwerten (Top-Durchschnitt +4,65% vs. Flop-Durchschnitt -3,49%); der Abstand zwischen dem stärksten Gewinner und dem schwächsten Verlierer beträgt 13,16 Prozentpunkte.
MDAXWacker Chemie führte die Gewinnerliste mit +4,69% an, AIXTRON stieg um +4,42% und Salzgitter um +3,65%. HENSOLDT (-4,34%), RENK Group (-4,82%) und CTS Eventim (-5,15%) gehörten zu den Verlierern. Die Top-Werte liegen im Mittel bei +4,25%, die Flops bei -4,77%; die Spannbreite zwischen Best- und Schlechtestem beträgt 9,84 Prozentpunkte.
SDAXElmos Semiconductor (+7,33%), SUESS MicroTec (+6,33%) und SFC Energy (+5,76%) bildeten die Spitze. Im Schlussquartett fehlten Eckert & Ziegler (-4,08%), HYPOPORT (-4,49%) und Friedrich Vorwerk Group (-7,32%). Die Durchschnittswerte zeigen ein deutliches Nord-Süd-Gefälle (+6,47% vs. -5,30%); der Abstand zwischen Top und Flop beträgt 14,65 Prozentpunkte.
TecDAXIm TecDAX ragten Infineon Technologies (+9,14%), Elmos Semiconductor (+7,33%) und SUESS MicroTec (+6,33%) hervor. Auf der Verliererseite standen SAP (-4,02%), Eckert & Ziegler (-4,08%) und HENSOLDT (-4,34%). Die Tops liegen im Schnitt bei +7,60%, die Flops bei -4,15%; die Differenz zwischen dem stärksten Plus und dem stärksten Minus beträgt 13,48 Prozentpunkte.
Dow JonesCisco Systems (+4,88%), Caterpillar (+4,72%) und Apple (+2,00%) führten die Gewinner an. Microsoft (-3,64%), Nike (B) (-4,45%) und Salesforce (-6,06%) gehörten zu den größten Verlierern. Die Top-Performer kommen im Mittel auf +3,87%, die Flop-Gruppe auf -4,72%; der Abstand zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht liegt bei 10,94 Prozentpunkten.
S&P 500Hewlett Packard Enterprise stach mit einem starken Plus von 22,68% hervor, gefolgt von Coherent (+17,59%) und Corning (+13,33%). Auf der Negativseite standen Workday (A) (-7,60%), ServiceNow (-7,71%) und The Trade Desk Registered (A) (-8,03%). Die Spitzenwerte liegen im Schnitt bei +17,87%, die Flops bei -7,78%; die Differenz zwischen dem besten und dem schlechtesten Wert beträgt 30,71 Prozentpunkte.
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