Elmos Semiconductor Aktie schießt durch die Decke - 02.06.2026

Die Elmos Semiconductor Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +8,00 % auf 189,00€. Damit gewinnt die Aktie +14,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Elmos Semiconductor Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 189,00€, mit einem Plus von +8,00 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Elmos Semiconductor Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +21,83 %.

Allein seit letzter Woche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +0,32 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,09 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Elmos Semiconductor einen Anstieg von +81,24 %.

Während Elmos Semiconductor heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um 0,00 %.

Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,32 % 1 Monat -4,09 % 3 Monate +21,83 % 1 Jahr +159,29 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Stand: 02.06.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,32 Mrd.EUR € wert.

Zwischen verhaltenen Standardwerten und dynamischen Technologietiteln zeigen die heutigen Indizes ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern auf beiden Seiten des Atlantiks.

Top- und Flop-Aktien am 02.06.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Elmos Semiconductor

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,90 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +9,44 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +16,63 %. ON Semiconductor legt um +7,43 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +3,68 %.

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Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.