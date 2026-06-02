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    Besonders beachtet!

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    Elmos Semiconductor Aktie schießt durch die Decke - 02.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Elmos Semiconductor Aktie bisher um +8,00 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Elmos Semiconductor Aktie.

    Besonders beachtet! - Elmos Semiconductor Aktie schießt durch die Decke - 02.06.2026
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

    Elmos Semiconductor Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.06.2026

    Die Elmos Semiconductor Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +8,00 % auf 189,00. Damit gewinnt die Aktie +14,00  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Elmos Semiconductor Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 189,00, mit einem Plus von +8,00 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Elmos Semiconductor Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +21,83 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +0,32 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,09 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Elmos Semiconductor einen Anstieg von +81,24 %.

    Während Elmos Semiconductor heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um 0,00 %.

    Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,32 %
    1 Monat -4,09 %
    3 Monate +21,83 %
    1 Jahr +159,29 %
    Stand: 02.06.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,32 Mrd.EUR € wert.

    TecDAX zündet, DAX moderat – Tech-Werte überflügeln Nebenwerte und Wall Street


    Zwischen verhaltenen Standardwerten und dynamischen Technologietiteln zeigen die heutigen Indizes ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern auf beiden Seiten des Atlantiks.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 02.06.2026 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 02.06. - TecDAX stark +1,35 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Elmos Semiconductor

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,90 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +9,44 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +16,63 %. ON Semiconductor legt um +7,43 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +3,68 %.

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    Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Elmos Semiconductor

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    -4,89 %
    +19,18 %
    +157,65 %
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    +393,52 %
    +1.357,81 %
    +740,89 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710
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