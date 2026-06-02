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    Phenomenex bringt die Endrix Long Life-Säulen auf den Markt und setzt damit neue Maßstäbe hinsichtlich der Haltbarkeit der Säulen und der Zuverlässigkeit der Methoden

    Phenomenex bringt die Endrix Long Life-Säulen auf den Markt und setzt damit neue Maßstäbe hinsichtlich der Haltbarkeit der Säulen und der Zuverlässigkeit der Methoden
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Neu definierte Säulenhaltbarkeit und Methodenzuverlässigkeit

    TORRANCE, Kalifornien, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Phenomenex Inc., ein Unternehmen der Danaher-Gruppe und weltweit führend in der Forschung und Herstellung fortschrittlicher Technologien für die Trennwissenschaften, stellte heute die Endrix Long Life LC-Säule vor, eine neue Lösung für die Flüssigchromatographie, die für eine verlängerte Lebensdauer der Säule und eine gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Analyseabläufen entwickelt wurde. Endrix Long Life LC wurde entwickelt, um anspruchsvollen Probenmatrizen und strengen Methodenbedingungen standzuhalten, und unterstützt Labore dabei, den Weg von der Methodenentwicklung zu reproduzierbaren Ergebnissen mit weniger Unterbrechungen zu beschreiten. Diese neueste Weiterentwicklung der Säulenhardware-Technologie von Phenomenex wurde speziell für Labore entwickelt, die ihre Ausfallzeiten reduzieren, den Durchsatz verbessern und die Kapitalrendite steigern möchten, ohne dabei Abstriche bei der chromatographischen Leistung zu machen.

    Phenomenex is a global technology leader committed to developing novel analytical chemistry solutions that solve the separation and purification challenges of researchers in academic, pharmaceutical, biotech, environmental, clinical research, government, and industrial laboratories. From drug discovery and pharmaceutical development to food safety and environmental analysis, Phenomenex chromatography solutions accelerate science and help researchers improve human health and well-being.

    „Wissenschaftler stehen unter ständigem Druck, qualitativ hochwertige Daten zu liefern und gleichzeitig die zunehmende Komplexität der Proben sowie immer engere Zeitvorgaben zu bewältigen", sagte Eric Lavold, Vice President für Produktmanagement und Strategie bei Phenomenex. „Endrix Long Life LC wurde entwickelt, um diese Herausforderungen direkt anzugehen, indem es bei längerem Einsatz eine außergewöhnliche Langlebigkeit und zuverlässige Leistung bietet."

    Endrix Long Life LC verfügt über eine robuste Säulenkonstruktion, die vor den üblichen Ursachen für Säulenausfälle schützt, darunter Peakverzerrung, Druckanstieg durch Ansammlungen und Leistungsdrift. Indem Phenomenex von Anfang an Wert auf die Langlebigkeit und Beständigkeit der Säulen legt, ermöglicht das Unternehmen Laboren, die Integrität ihrer Methoden über längere Analysephasen hinweg zu gewährleisten. Dank dieser Eigenschaften eignen sich die Endrix Long Life LC-Säulen besonders gut für pharmazeutische und klinische Labore, forensische und toxikologische Labore sowie Umwelt- und Lebensmittellabore, in denen die Zuverlässigkeit der Methoden von entscheidender Bedeutung ist.

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