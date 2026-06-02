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    Sachstandsbericht: Nachweis der Anleihegläubiger bei Golden Gate GmbH verfügbar

    Aktuelle Informationen für Anleihegläubiger der Golden Gate GmbH: Der 22. Sachstandsbericht im Insolvenzverfahren liegt nun zur Einsicht bereit.

    Sachstandsbericht: Nachweis der Anleihegläubiger bei Golden Gate GmbH verfügbar
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • 22. Sachstandsbericht zum Insolvenzverfahren der Golden Gate GmbH wurde dem Insolvenzverwalter zufolge One Square Advisory Services S.à.r.l. bereitgestellt.
    • Der Bericht ist für Anleihegläubiger der Anleihe WKN A1KQXX / ISIN DE000A1KQXX5 zugänglich.
    • Ausgabe nur gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen Depotauszugs (nicht älter als 10 Werktage).
    • Anfragen und Nachweise sind per E‑Mail an goldengate@onesquareadvisors.com oder per Fax an +49 89 15 98 98 22 zu richten.
    • Das Insolvenzverfahren ist nicht öffentlich; Weitergabe des Berichts oder seines Inhalts ist nicht gestattet.
    • Mitteilung datiert Genf, 2. Juni 2026; veröffentlicht über EQS News; Herausgeber/Kontakt: One Square Advisory Services S.à.r.l., Team Golden Gate.



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