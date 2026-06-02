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CTS Eventim Aktie crasht -5,27 % - 02.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die CTS Eventim Aktie bisher Verluste von -5,27 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CTS Eventim Aktie.
CTS Eventim ist Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern. Kern: Online-Ticketverkauf (eventim.de), Ticketing-Software für Veranstalter, Betrieb eigener Arenen/Festivals. Starke Marktstellung in D/EU, hohe Markteintrittsbarrieren. Wichtige Konkurrenten: Live Nation/Ticketmaster, See Tickets, Reservix. USP: integrierte Plattform aus Ticketing, Daten, Vermarktung und Venues.
CTS Eventim Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.06.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CTS Eventim Aktie. Mit einer Performance von -5,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der CTS Eventim Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,25 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,27 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von CTS Eventim mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -9,81 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die CTS Eventim Aktie damit um +7,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,46 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -22,07 % verloren.
Während CTS Eventim deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,25 %.
CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,02 %
|1 Monat
|+9,46 %
|3 Monate
|-9,81 %
|1 Jahr
|-42,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur CTS Eventim Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um CTS Eventim: Kurzfristig droht nach der Korrektur weiterer Druck, langfristig profitieren Investoren von Wachstumspotenzial durch Hallen-/Bühnen-Investitionen. Q1-Zahlen (+Umsatz, +EBITDA) und Guidance im Rahmen stützen Fundamentaldaten; JPMorgan setzt Kursziel 95 € und bleibt Overweight. Die Kernstärke ist der regulierte Ticketing-Moat; AGM steht an, internationale Expansion wird diskutiert.
Zur CTS Eventim Diskussion
Informationen zur CTS Eventim Aktie
Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,55 Mrd.EUR € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
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Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.