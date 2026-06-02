CTS Eventim Aktie crasht -5,27 % - 02.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CTS Eventim Aktie. Mit einer Performance von -5,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der CTS Eventim Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,25 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,27 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

CTS Eventim ist Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern. Kern: Online-Ticketverkauf (eventim.de), Ticketing-Software für Veranstalter, Betrieb eigener Arenen/Festivals. Starke Marktstellung in D/EU, hohe Markteintrittsbarrieren. Wichtige Konkurrenten: Live Nation/Ticketmaster, See Tickets, Reservix. USP: integrierte Plattform aus Ticketing, Daten, Vermarktung und Venues.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von CTS Eventim mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -9,81 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CTS Eventim Aktie damit um +7,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,46 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -22,07 % verloren.

Während CTS Eventim deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,25 %.

CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,02 % 1 Monat +9,46 % 3 Monate -9,81 % 1 Jahr -42,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur CTS Eventim Aktie

Stand: 02.06.2026, 19:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um CTS Eventim: Kurzfristig droht nach der Korrektur weiterer Druck, langfristig profitieren Investoren von Wachstumspotenzial durch Hallen-/Bühnen-Investitionen. Q1-Zahlen (+Umsatz, +EBITDA) und Guidance im Rahmen stützen Fundamentaldaten; JPMorgan setzt Kursziel 95 € und bleibt Overweight. Die Kernstärke ist der regulierte Ticketing-Moat; AGM steht an, internationale Expansion wird diskutiert.

Informationen zur CTS Eventim Aktie

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,55 Mrd.EUR € wert.

Zwischen verhaltenen Standardwerten und dynamischen Technologietiteln zeigen die heutigen Indizes ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern auf beiden Seiten des Atlantiks.

Werbung Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim hat für das erste Quartal 2026 Zahlen vorgelegt, die maßgeblich von einem starken Live-Entertainment-Geschäft geprägt sind. Für Anleger lohnt sich ein genauer Blick auf die beiden …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Live Nation Entertainment, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,82 %.

CTS Eventim Aktie jetzt kaufen?

Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.