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    Marktgeflüster

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    Was ist mit Bitcoin los? Opfer der KI-Euphorie?

    Bitcoin ist bekanntlich ein Liquiditäts-Asset - und die KI-Euphorie saugt Liquidität aus anderen Asset-Klassen ab. Nun kommt am 12.Juni der gigantische Börsengang von SpaceX, gefolgt von OpenAi und Anthropic

    Bitcoin fällt heute zwischenzeitlich unter 67.000 Dollar - sind Kryptos die eigentlichen Opfer der KI-Euphorie? Bitcoin ist bekanntlich ein Liquiditäts-Asset - und die KI-Euphorie saugt Liquidität aus anderen Asset-Klassen ab. Nun kommt am 12.Juni der gigantische Börsengang von SpaceX, gefolgt von OpenAi und Anthropic - auch das wird ein echter Liquiditäts-Stresstest. Wie lange wird die KI-Euphorie anhalten? Mit massiven Kapital-Einsatz produziert der KI-Sektor bislang massive Verluste - einzige Ausnahme ist Nvidia, der Schaufel-Verkäufer im Gold-Rausch. Unterdessen nach wie vor kein Iran-Deal in Sicht - Teheran hat den Austausch von Nachrichten vorerst gestoppt und macht das weitere Vorgehen abhängig von der Libanon-Frage. Das aber bringt Trump mit Israel in eine Zwickmühle..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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