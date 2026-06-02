Was ist mit Bitcoin los? Opfer der KI-Euphorie?

Bitcoin fällt heute zwischenzeitlich unter 67.000 Dollar - sind Kryptos die eigentlichen Opfer der KI-Euphorie? Bitcoin ist bekanntlich ein Liquiditäts-Asset - und die KI-Euphorie saugt Liquidität aus anderen Asset-Klassen ab. Nun kommt am 12.Juni der gigantische Börsengang von SpaceX, gefolgt von OpenAi und Anthropic - auch das wird ein echter Liquiditäts-Stresstest. Wie lange wird die KI-Euphorie anhalten? Mit massiven Kapital-Einsatz produziert der KI-Sektor bislang massive Verluste - einzige Ausnahme ist Nvidia, der Schaufel-Verkäufer im Gold-Rausch. Unterdessen nach wie vor kein Iran-Deal in Sicht - Teheran hat den Austausch von Nachrichten vorerst gestoppt und macht das weitere Vorgehen abhängig von der Libanon-Frage. Das aber bringt Trump mit Israel in eine Zwickmühle..

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