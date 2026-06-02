Cisco Systems Aktie weiter aufwärts - 02.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Cisco Systems Aktie. Mit einer Performance von +4,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Cisco Systems Aktie. Nach einem Plus von +0,95 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 109,64€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Cisco Systems ist ein führender Netzwerkausrüster, fokussiert auf Router, Switches, Sicherheits- und Collaboration-Lösungen sowie Software/Services (u.a. Webex). Starke Stellung im Enterprise- und Service-Provider-Markt. Wichtige Konkurrenten: Huawei, Juniper, HPE/Aruba, Arista. USPs: breites Portfolio, hohe Integrationsdichte, starker Service, etablierter Standard im Unternehmensnetzwerk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Cisco Systems über einen Zuwachs von +66,82 % freuen.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,96 %. Im Jahr 2026 gab es für Cisco Systems bisher ein Plus von +66,01 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

Cisco Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,24 % 1 Monat +40,96 % 3 Monate +66,82 % 1 Jahr +97,97 %

Informationen zur Cisco Systems Aktie

Stand: 02.06.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 432,61 Mrd.EUR € wert.

Zwischen verhaltenen Standardwerten und dynamischen Technologietiteln zeigen die heutigen Indizes ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern auf beiden Seiten des Atlantiks.

Mit einem gesicherten Auftragsvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar beschleunigt die Finanzierung den Ausbau des Lagerbestands, um der steigenden Nachfrage nach einer offenen, herstellerunabhängigen und heterogenen KI-Infrastruktur gerecht zu …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortinet, Palo Alto Networks und Co.

Fortinet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,43 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -2,48 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +15,57 %.

Cisco Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.