Besonders beachtet!
Cisco Systems Aktie weiter aufwärts - 02.06.2026
Am 02.06.2026 ist die Cisco Systems Aktie, bisher, um +4,83 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cisco Systems Aktie.
Cisco Systems ist ein führender Netzwerkausrüster, fokussiert auf Router, Switches, Sicherheits- und Collaboration-Lösungen sowie Software/Services (u.a. Webex). Starke Stellung im Enterprise- und Service-Provider-Markt. Wichtige Konkurrenten: Huawei, Juniper, HPE/Aruba, Arista. USPs: breites Portfolio, hohe Integrationsdichte, starker Service, etablierter Standard im Unternehmensnetzwerk.
Cisco Systems Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.06.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Cisco Systems Aktie. Mit einer Performance von +4,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Cisco Systems Aktie. Nach einem Plus von +0,95 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 109,64€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Cisco Systems über einen Zuwachs von +66,82 % freuen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,96 %. Im Jahr 2026 gab es für Cisco Systems bisher ein Plus von +66,01 %.
Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.
Cisco Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,24 %
|1 Monat
|+40,96 %
|3 Monate
|+66,82 %
|1 Jahr
|+97,97 %
Informationen zur Cisco Systems Aktie
Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 432,61 Mrd.EUR € wert.
TecDAX zündet, DAX moderat – Tech-Werte überflügeln Nebenwerte und Wall Street
Zwischen verhaltenen Standardwerten und dynamischen Technologietiteln zeigen die heutigen Indizes ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern auf beiden Seiten des Atlantiks.
DriveNets sichert sich 410 Millionen US-Dollar in einer Serie-D-Finanzierungsrunde, um der steigenden Nachfrage nach Ethernet Fabric in groß angelegten KI-Implementierungen gerecht zu werden
Mit einem gesicherten Auftragsvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar beschleunigt die Finanzierung den Ausbau des Lagerbestands, um der steigenden Nachfrage nach einer offenen, herstellerunabhängigen und heterogenen KI-Infrastruktur gerecht zu …
Börsenstart USA - 02.06. - Dow Jones schwach -0,29 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortinet, Palo Alto Networks und Co.
Fortinet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,43 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -2,48 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +15,57 %.
Cisco Systems Aktie jetzt kaufen?
Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.