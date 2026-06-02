Börsen Update
Börsen Update USA - 02.06. - Dow Jones stark +0,30 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:54) bei 51.220,06 PKT und steigt um +0,30 %.
Top-Werte: Cisco Systems +4,83 %, Caterpillar +4,68 %, IBM +2,77 %, Apple +2,74 %, Goldman Sachs Group +1,92 %
Flop-Werte: Salesforce -5,27 %, Nike (B) -4,69 %, Boeing -3,29 %, Microsoft -2,80 %, Visa (A) -1,88 %
Der US Tech 100 steht bei 30.580,22 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.
Top-Werte: Marvell Technology +29,79 %, Applied Materials +5,31 %, Qualcomm +4,99 %, Cisco Systems +4,83 %, Lam Research +4,58 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -8,55 %, Zscaler -8,28 %, Intuit -8,14 %, Shopify -6,47 %, Thomson Reuters -6,34 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:46) bei 7.601,66 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: Coherent +17,86 %, Corning +13,42 %, Lumentum Holdings +12,28 %, CIENA +8,65 %, Aptiv Registered +6,78 %
Flop-Werte: Hewlett Packard Enterprise -14,94 %, Carvana Registered (A) -8,64 %, Dell Technologies Registered (C) -8,49 %, Cboe Global Markets -8,44 %, The Trade Desk Registered (A) -8,22 %
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