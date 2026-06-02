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    Besonders beachtet!

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    Dell Technologies Registered (C) Aktie verliert deutlich an Wert - -5,73 % - 02.06.2026

    Am 02.06.2026 ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie, bisher, um -5,73 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Dell Technologies Registered (C) Aktie.

    Besonders beachtet! - Dell Technologies Registered (C) Aktie verliert deutlich an Wert - -5,73 % - 02.06.2026
    Foto: stock.adobe.com

    Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

    Wie hat sich die Dell Technologies Registered (C)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie notiert aktuell bei 377,80 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,73 % nachgegeben, was einem Verlust von -22,95  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,96 %, geht es heute bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Obwohl die Dell Technologies Registered (C) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +238,29 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +58,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +133,11 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +285,21 % gewonnen.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +58,24 %
    1 Monat +133,11 %
    3 Monate +238,29 %
    1 Jahr +320,30 %
    Stand: 02.06.2026, 20:12 Uhr

    Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,54 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,00 %. IBM notiert im Plus, mit +1,78 %. NetApp notiert im Minus, mit -2,54 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +15,54 % zu HP notiert im Minus, mit -6,27 %.

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    Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dell Technologies Registered (C)

    -5,95 %
    +58,24 %
    +133,11 %
    +238,29 %
    +320,30 %
    +907,02 %
    +871,79 %
    +3.091,09 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP
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