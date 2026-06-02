Snowflake Registered (A) Aktie fällt am 02.06.2026 um -6,22 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Am heutigen Handelstag musste die Snowflake Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,22 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,05 %, geht es heute bei der Snowflake Registered (A) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Snowflake ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Datenplattformen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten effizient zu speichern, zu analysieren und zu teilen. Mit einer benutzerfreundlichen und skalierbaren Lösung konkurriert es mit Amazon Redshift, Google BigQuery und Microsoft Azure Synapse. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die unabhängige Skalierung von Rechen- und Speicherressourcen, was Kosteneffizienz und Flexibilität bietet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Snowflake Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +67,35 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Snowflake Registered (A) Aktie damit um +57,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +94,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Snowflake Registered (A) auf +23,62 %.

Snowflake Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +57,21 % 1 Monat +94,63 % 3 Monate +67,35 % 1 Jahr +30,17 %

Informationen zur Snowflake Registered (A) Aktie

Stand: 02.06.2026, 20:12 Uhr

Es gibt 347 Mio. Snowflake Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,33 Mrd. € wert.

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Ob die Snowflake Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Snowflake Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.