🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSnowflake Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Snowflake Registered (A)

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Snowflake Registered (A) Aktie fällt am 02.06.2026 um -6,22 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Am heutigen Handelstag muss die Snowflake Registered (A) Aktie bisher Verluste von -6,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Snowflake Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Snowflake Registered (A) Aktie fällt am 02.06.2026 um -6,22 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: Panumas Nikhomkhai - Pexel

    Snowflake ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Datenplattformen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten effizient zu speichern, zu analysieren und zu teilen. Mit einer benutzerfreundlichen und skalierbaren Lösung konkurriert es mit Amazon Redshift, Google BigQuery und Microsoft Azure Synapse. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die unabhängige Skalierung von Rechen- und Speicherressourcen, was Kosteneffizienz und Flexibilität bietet.

    Snowflake Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Snowflake Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,22 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,05 %, geht es heute bei der Snowflake Registered (A) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Snowflake Inc!
    Short
    296,95€
    Basispreis
    3,16
    Ask
    × 7,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    229,10€
    Basispreis
    3,06
    Ask
    × 7,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Snowflake Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +67,35 %.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Snowflake Registered (A) Aktie damit um +57,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +94,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Snowflake Registered (A) auf +23,62 %.

    Snowflake Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +57,21 %
    1 Monat +94,63 %
    3 Monate +67,35 %
    1 Jahr +30,17 %
    Stand: 02.06.2026, 20:12 Uhr

    Informationen zur Snowflake Registered (A) Aktie

    Es gibt 347 Mio. Snowflake Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,33 Mrd. € wert.

    Thomson Reuters Powers Trusted Enterprise AI at Scale on Snowflake


    SNOWFLAKE SUMMIT 26 – Snowflake (NYSE: SNOW), the AI Data Cloud company, today announced at Snowflake Summit 26 that Thomson Reuters, a global content and technology company serving professionals across legal, tax, and regulatory intelligence, is …

    Sanofi Chooses Snowflake to Accelerate its AI-Powered Drug Development


    SNOWFLAKE SUMMIT 26 – Snowflake (NYSE: SNOW), the AI Data Cloud company, today announced at Snowflake Summit 26 that Sanofi, one of the world's leading biopharmaceutical companies, has established a new blueprint for AI-powered biopharma with its …

    Snowflake Pioneers New Open Framework for Interoperable Enterprise Data and AI


    SNOWFLAKE SUMMIT 2026 – Snowflake (NYSE: SNOW), the AI Data Cloud company, today announced at Snowflake Summit 26 new capabilities that redefine interoperability for the AI era, enabling organizations to seamlessly access, govern, share, and act on …

    Snowflake Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Snowflake Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Snowflake Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Snowflake Registered (A)

    -6,43 %
    +57,21 %
    +94,63 %
    +67,35 %
    +30,17 %
    +47,37 %
    +19,54 %
    +3,85 %
    ISIN:US8334451098WKN:A2QB38
    Snowflake Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Snowflake Registered (A) Aktie fällt am 02.06.2026 um -6,22 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick Am heutigen Handelstag muss die Snowflake Registered (A) Aktie bisher Verluste von -6,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Snowflake Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     