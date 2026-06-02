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    Aktien New York

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    Weiter kleine Schritte auf Rekordrally

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Indizes setzen weiter Rekorde trotz Sorge
    • Friedensgespräche zum Iran bleiben weiter stockend
    • KI-Rally treibt Chip- und IT-Aktien zu Sprüngen
    Aktien New York - Weiter kleine Schritte auf Rekordrally
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen machen auf ihrer Rekordjagd weiter kleine Schritte nach oben. Wie schon am Vortag fiel es den Indizes am Dienstag jedoch schwer, sich weiter abzusetzen angesichts der Hängepartie, die es in den Gesprächen über eine Friedenslösung im Iran-Krieg weiterhin gibt. In der Gesamttendenz ließen es die Anleger langsamer angehen, auch wenn die KI-Rally bei manchen IT- und Chipwerten weiter ging.

    Relativ kleine Bewegungen reichten, damit die wichtigsten Indizes nach und nach Rekorde aufstellten. Zwei Stunden vor Schluss legte der Dow Jones Industrial um 0,3 Prozent auf 51.235 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 könnte seine Gewinnstrecke auf einen neunten Tag ausdehnen, er stieg um 0,1 Prozent auf 7.608 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,3 Prozent auf 30.590 Punkte.

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    US-Präsident Donald Trump nannte zuletzt die "nächste Woche" als Zeitraum für eine mögliche Einigung auf ein Rahmenabkommen, das die Öffnung der Straße von Hormus umfasst. Das berichtete der US-Sender ABC News unter Berufung auf ein Telefon-Interview mit Trump. In der Vergangenheit wurde er mit optimistischen Zeitplänen aber immer wieder von der Realität eingeholt. Aus dem Iran hieß es aber, seit mehreren Tagen schon fänden keine Gespräche mehr statt.

    Im Schlepptau von Branchenkollegen wie Dell war HP Enterprise das nächste IT-Unternehmen, das die Erwartungen mit Zahlen und Ausblick deutlich übertraf. Die Titel des Server- und Speicherlösungs-Spezialisten beschleunigten ihre Rekordrally mit einem Kurssprung, der anfangs fast 40 Prozent groß war. Allerdings flachte die Rally mit einem Aufschlag von zuletzt 15 Prozent deutlich ab.

    Auch bei Marvell Technology nimmt die KI-Fantasie kein Ende: Anders als HP Enterprise bauten die Titel ihr Plus am Dienstag aber auf fast 30 Prozent aus. Nvidia-Chef Jensen Huang hatte das Halbleiterunternehmen auf der jährlichen IT- und Computermesse Computex in Taiwan als "nächstes Billionen-Dollar-Unternehmen" bezeichnet. Mit einer Bewertung von aktuell knapp 250 Milliarden Dollar ist das Unternehmen davon allerdings noch weit entfernt.

    Etwas gemäßigter fiel der Anstieg bei den Anteilen von Microchip Technology aus, die um 4,7 Prozent zulegten. Der Halbleiterkonzern hatte 2025 einen Umsatz von mehr als 300 Millionen Dollar mit Rechenzentrumslösungen erzielt. Dieser soll im laufenden Jahr auf rund 500 Millionen Dollar steigen.

    Gebremst wurde die Nasdaq-Tendenz vom Softwaresektor, in dem nach der jüngsten Erholungsrally Gewinne mitgenommen wurden. Salesforce sackten als Dow-Schlusslicht um 5,5 Prozent ab. Auch die Aktien von Microsoft und Adobe folgten dieser Tendenz mit Abschlägen von 3,7 respektive 4,5 Prozent.

    Aus dem Software-Sektor fielen Intuit mit einem besonders großen Minus von 8,5 Prozent nach einer Analystenabstufung von Goldman Sachs auf. Sie bewegen sich neuerdings auf dem tiefsten Stand seit 2020, doch Analystin Gabriela Borges macht den Aktionären wenig Hoffnung auf Besserung. Es werde schwer für das Unternehmen, die langfristigen Ziele und die Markterwartungen zu erreichen.

    Die Anleger bei Alphabet mussten einen Kursrückgang von fast 2,5 Prozent verkraften. Der Google-Mutterkonzern will für den Ausbau seiner KI-Rechenzentren mit der Ausgabe neuer Aktien eine historische Summe von 80 Milliarden Dollar einnehmen. Im Vergleich zur Marktkapitalisierung erscheint die Summe aber in einem anderen Licht: Mit etwa 4,5 Billionen Dollar bewertet, kämpft Alphabet derzeit mit Apple um den Rang als zweitwertvollstes Unternehmen der Welt.

    Außerhalb des Tech-Sektors machten die Titel von Victoria's Secret mit einem Kurssprung um fast 50 Prozent Schlagzeilen. Der Dessoushersteller toppte im ersten Quartal deutlich die Erwartungen - und löste damit wohl einen "Short-Squeeze" aus, auf den am Markt verwiesen wurde. Dabei werden Spekulanten, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, durch einen plötzlichen Kursanstieg zu Eindeckungen gezwungen./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,33 % und einem Kurs von 225,4 auf Tradegate (02. Juni 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +7,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,83 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +33,91 %/+68,05 % bedeutet.




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