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    Besonders beachtet!

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    Micron Technology Aktie gut behauptet +2,00 % - 02.06.2026

    Am 02.06.2026 ist die Micron Technology Aktie, bisher, um +2,00 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Micron Technology Aktie gut behauptet +2,00 % - 02.06.2026
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

    Micron Technology Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 02.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Micron Technology. Sie steigt um +2,00 % auf 906,20. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,70 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Micron Technology Aktie. Nach einem Plus von +6,70 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 906,20, mit einem Plus von +2,00 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Micron Technology Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +170,97 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Micron Technology Aktie damit um +37,12 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +92,70 %. Im Jahr 2026 gab es für Micron Technology bisher ein Plus von +268,52 %.

    Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +37,12 %
    1 Monat +92,70 %
    3 Monate +170,97 %
    1 Jahr +1.012,95 %
    Stand: 02.06.2026, 20:15 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung von Micron: Der Aktienkurs stieg auf neue Höchststände, die Marktkapitalisierung überschritt zeitweise die Billion, während einige Anleger Gewinne realisieren oder langfristig halten wollen. Bewertungskennzahlen liegen bei PE ca. 11 und PEG ca. 0,08. Analysten-Zieltrends reichen von starken Aufwärtskursen bis zu Vorsicht vor KI-getriebenem Speicherbedarf und Konkurrenz (Samsung, HBM4/4E). Technisch gibt es Diskussionen zu zyklischen Risiken im DRAM-Markt.

    Zur Micron Technology Diskussion

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Bil. € wert.

    SK Hynix setzt alles auf KI – und plant den nächsten großen Sprung


    SK Hynix will seine Wafer-Kapazität in den kommenden fünf Jahren verdoppeln. Der Speicherchip-Hersteller setzt damit auf dauerhaft starke KI-Nachfrage.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Western Digital und Co.

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,15 %. Western Digital notiert im Plus, mit +3,80 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +3,99 %.

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    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

    +2,03 %
    +37,12 %
    +92,70 %
    +170,97 %
    +1.012,95 %
    +1.331,48 %
    +1.236,57 %
    +7.732,85 %
    +5.880,47 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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