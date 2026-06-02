Qualcomm Aktie mit Kurssprung +5,79 % - 02.06.2026

Die Qualcomm Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,79 % auf 208,20€. Damit gewinnt die Aktie +11,40 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Qualcomm Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 208,20€, mit einem Plus von +5,79 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Qualcomm Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qualcomm Aktie damit um -6,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +32,62 % gewonnen.

Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,39 % 1 Monat +27,46 % 3 Monate +61,69 % 1 Jahr +52,11 %

Informationen zur Qualcomm Aktie

Stand: 02.06.2026, 20:15 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 217,55 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Qualcomm erzielte ein deutliches Plus und notiert nun bei 215,18 €. Der Juni rückt in den Mittelpunkt der Bewertung.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,15 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +3,99 %. NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +4,07 %.

Qualcomm Aktie jetzt kaufen?

Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.