EU-Kommission
BASF darf Lacke-Sparte an Carlyle verkaufen
- EU genehmigt BASF-Lackverkauf an Carlyle unter Auflagen
- Carlyle muss Nouryon-Polysulfide weltweit verkaufen
- Sicherung des Wettbewerbs bei Luftfahrt-Dichtstoffen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat den Verkauf des Lacke-Geschäfts des Chemiekonzerns BASF an den US-Finanzinvestor Carlyle unter Auflagen genehmigt. Carlyle muss das weltweite Polysulfid-Geschäft des Spezialchemieunternehmens Nouryon verkaufen, das zum Portfolio der Investmentgesellschaft Carlyle gehört, wie aus einer Mitteilung der Behörde hervorgeht. Damit soll der Wettbewerb im Bereich der Dichtstoffe in der Luft- und Raumfahrt und der Polysulfide als dafür entscheidendem Ausgangsstoff gesichert werden.
Nouryon sei einer von nur zwei globalen Anbietern dieser Polysulfide und habe deshalb erhebliche Marktmacht, begründete die EU-Kommission ihre Entscheidung. Polysulfide seien für die Herstellung von Dichtstoffen in der Luft- und Raumfahrt nötig - einem Markt, in dem auch BASF Coatings tätig ist. Aus Sicht der Brüsseler Wettbewerbshüter hätte das fusionierte Unternehmen wahrscheinlich die Möglichkeit und den Anreiz, den Zugang der Wettbewerber von BASF Coatings zu Polysulfiden für Dichtstoffe in der Luft- und Raumfahrt zu beschränken, und könnte zudem wirtschaftlich sensible Informationen zum Nachteil der Wettbewerber nutzen.
Der Chemiekonzern BASF mit Sitz in Ludwigshafen und Carlyle hatten die Transaktion im vergangenen Oktober angekündigt. Für die Sparte wurde demnach ein Unternehmenswert von 7,7 Milliarden Euro angesetzt. Zum Geschäftsbereich gehören etwa Fahrzeugserien- und Autoreparaturlacke sowie Oberflächentechnik. BASF will demnach 40 Prozent an der Sparte behalten. Dem Konzern sollen 5,8 Milliarden Euro vor Steuern in bar zufließen./wea/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 50,69 auf Tradegate (02. Juni 2026, 20:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -0,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,76 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 45,24 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -21,32 %/+27,85 % bedeutet.
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Und wenn Menschen in BASF interessiert sind, die eine stark negative Meinung zum Zustand des Standortes hier haben, dann steigt sicher irgendwann der Kurs? Okay. So ist das also...ich lerne mal wieder dazu.
Gegenfrage: Wenn Du solche negativen Einschätzungen teilst, müsstest Du dann bei BASF nicht im Gegenteil schnellstens aussteigen?
BASF ist zwar als Global Player nicht vom deutschen Markt abhängig, aber schau mal, welchen Umsatzanteil Europa (und Deutschland...) noch immer hat/haben. Wenn der sich so entwickelt, wie von ninive et al. offenbar erwartet, dann sollte man aus Zyklikern wie BASF die Flucht ergreifen. Und ist China mit seinen planwirtschaftlich gebauten Überkapazitäten nicht ein absolutes High Risk-Investment? Abgesehen von den lokalen Überkapazitäten immerhin ein Standort, der ausschließlich mit (angeblich!) grün-versifft-inspirierten nachhaltigen Energiequellen betrieben wird, die doch sonst eigentlich dem Dogma der fehlenden kostenseitigen Wettbewerbsfähigkeit unterliegen?
Aber...ich vergaß: Rational ist sehr old school geworden. Bin vermutlich einfach zu alt, um mich auf dieses moderne Denken umzustellen, mein Fehler. Ich bitte um Nachsicht und bin auch schon wieder weg.
Desinformation
2. Gegen diese konkreten 13 Punkte hätte man jetzt sachlich argumentieren können:
Zitat: "....Absichten unserer Regierung gegen den Wirtschaftsstandort Deutschland sind."
1. Weil die jetzige Regierung am Atomausstieg festhält.
2. Weil die jetzige Regierung das Heizungsgesetz "ändert", indem man ihm einen anderen Namen gibt.
12. Weil die deutsche Regierung keinerlei Anstalten macht, die vom EUGH festgestellten potentiell politisch getriebenen deutschen Strafverfolgungsbehörden politisch unabhängig zu machen - einer Grundvoraussetzung freien wirtschaftlichen Handelns. Deutsche Strafverfolgungsbehörden dürfen lt. EUGH eigenständig KEINE internationalen Haftbefehle ausstellen!!!