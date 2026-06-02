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Caterpillar Aktie steigt am 02.06.2026 kräftig
Am heutigen Handelstag konnte die Caterpillar Aktie bisher um +5,06 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Caterpillar Aktie.
Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.
Caterpillar Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Caterpillar Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,06 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Caterpillar Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 781,10€, mit einem Plus von +5,06 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +20,70 % bei Caterpillar.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caterpillar Aktie damit um -2,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,81 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Caterpillar +51,70 % gewonnen.
Während Caterpillar heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,52 %.
Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,78 %
|1 Monat
|-1,81 %
|3 Monate
|+20,70 %
|1 Jahr
|+143,17 %
Informationen zur Caterpillar Aktie
Es gibt 461 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 359,17 Mrd.EUR € wert.
Börsen Update USA - 02.06. - Dow Jones stark +0,30 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
TecDAX zündet, DAX moderat – Tech-Werte überflügeln Nebenwerte und Wall Street
Zwischen verhaltenen Standardwerten und dynamischen Technologietiteln zeigen die heutigen Indizes ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern auf beiden Seiten des Atlantiks.
Börsenstart USA - 02.06. - Dow Jones schwach -0,29 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,21 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +2,84 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +10,51 %.
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Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.