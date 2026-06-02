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    Polar, ein Unternehmen im Portfolio von H.I.G. Capital, schließt eine rekordverdächtige Anleiheemission in den nordischen Ländern im Umfang von 800 Millionen Euro ab

    LONDON, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen, die PolarDC Group Limited („Polar" oder das „Unternehmen"), über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft PolarDC Finance NO1 AS erfolgreich eine vorrangig besicherte Anleihe im Wert von 800 Millionen Euro auf dem nordischen Anleihemarkt begeben hat. Diese wegweisende Transaktion stellt einen neuen Rekord hinsichtlich des Transaktionsvolumens auf dem nordischen Markt dar und festigt die führende Marktposition von Polar als Entwickler, Eigentümer und Betreiber von europäischer Rechenzentrumsinfrastruktur, die auf Hochleistungsrechneranwendungen ausgerichtet ist.

    Der Erlös aus der Anleihe wird zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten für das erste Rechenzentrum des Unternehmens in Drangedal, Norwegen, sowie zur Fertigstellung von zwei weiteren Rechenzentren verwendet, deren Fertigstellung für 2026 bzw. 2027 vorgesehen ist. Die Transaktion stieß bei institutionellen Anlegern aus aller Welt auf großes Interesse und war deutlich überzeichnet.

    Andy Hayes, CEO von Polar, erklärte: „Diese Finanzierung stellt einen entscheidenden Meilenstein dar, da Polar sich zu einer der führenden Rechenzentrumsplattformen Europas entwickelt und eine Infrastruktur aufbaut, die für KI- und Hochleistungs-Computing-Anwendungen gerüstet ist. Wir verzeichnen weiterhin ein deutliches Nachfragewachstum bei Neocloud-, Hyperscale- und Unternehmenskunden für die speziell auf diese Anforderungen zugeschnittenen Einrichtungen von Polar und freuen uns darauf, die soliden Partnerschaften, die wir mit den führenden Kunden, Lieferanten und zukünftigen Standorten der Branche aufgebaut haben, weiter auszubauen."

    Andrew Liau, Head of Europe Infrastructure bei H.I.G., erklärte: „Wir sind begeistert von dieser Transaktion und der Bestätigung, die uns durch die Beteiligung führender institutioneller Investoren zuteilwird. Seit der ersten Investition von H.I.G. ist Polar rasch gewachsen, um der Kundennachfrage gerecht zu werden, und hat eine umfangreiche Entwicklungspipeline in ganz Europa umgesetzt. Diese Emission spiegelt die Qualität des Unternehmens wider."

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    PR Newswire (dt.)
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