Euro zum US-Dollar nah am Vortagsniveau

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag per Saldo nicht groß bewegt. Vom Tageshoch von 1,1655 US-Dollar kam die europäische Gemeinschaftswährung etwas zurück und kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1625 US-Dollar, was nah am Vortagsniveau war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,1649 (Montag: 1,1646) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8584 Euro.

Eine insgesamt geringe Bewegung entsprach der Tendenz an den Finanzmärkten insgesamt, denn auch am US-Aktienmarkt waren auf der Rekordrally meist nur noch kleinere Schritte drin. Widersprüchliche Aussagen der Parteien hielten die Unsicherheit rund um den Iran-Krieg hoch. Als Weltreservewährung profitiert der Dollar tendenziell von der unsicheren Lage.